LISTA: Fotbollskanalen rankar damallsvenskans 25 bästa spelare 2024 - plats 25-1

25. Maja Johansson

I ett AIK som gick otroligt tungt under säsongen stack Maja Johansson ut. Vi kan se henne som ett wild card i den här listan. Hon gick nog under radarn för många, men alla som såg henne spela under säsongen imponerades troligen. Nästa år är det Rosengård som gäller för 19-åringen. Under säsongen har hon varit inblandad i väldigt mycket offensivt, hon hittar ofta luckor i anfallsspelet och slår fina passningar. Men hon kan göra mål själv också. Tre stycken har det blivit den här säsongen.

24. Wilma Leidhammar

En viktig spelare i det svenska U23-landslaget men framför allt en viktig spelare i IFK Norrköping. Trots sin unga ålder, 22, tar hon ett stort ansvar på fotbollsplanen. Sju mål blev det den här säsongen, varav ett som var nominerat till "Årets mål".

23. Olivia Schough

Fortsatte att leverera i Rosengård även i år. Fjärde året och Schough hart fortsatt den höga målproduktionen och har även bjudit på flera fina assister. Nog besviken över att ha ratats av A-landslaget sedan i februari i år.

22. Stina Lennartsson

Snabb som få från sin ytterbacksposition. Resolut i försvarsspelet och utmanande i offensiven. Lämnade Linköping efter fjolårssäsongen och har därefter växt in i sin roll i Hammarby. Känner nog talangen Smilla Holmberg flåsandes i nacken, som har spelat på Lennartssons position under skadeperioder.

21. Smilla Vallotto

Norskan kom till spel i alla matcher i damallsvenskan den här säsongen och var ofta ett kreativt inslag på mittfältet. Teknisk med en förmåga att slå de perfekta avgörande passningarna.

20. Hanna Wijk

Ytterbacken har gjort en stark säsong i BK Häcken och för det belönades hon med en första landslagsuttagning till A-laget den här hösten och då kom även debuten. Känslosamt för Wijk som jobbar hårt i klubblaget, både i damallsvenskan och i Champions League.

19. Johanna Fossdalsá Sörensen

Var med och slogs om priset som årets genombrott och det hade hon inte varit oförtjänt av, men konkurrensen var hög. Hur som helst så har mittfältaren verkligen kommit till sin rätt i sin första hela säsong i BK Häcken. Liksom ett par andra spelare i ligan har Fossdalsá Sörensen ett avslut som verkligen kan göra livet surt för andra lag.

18. Therese Åsland

Med ett skott som kunde straffa vilket lag som helst och en stenhård spelstil var Åsland som gjuten på Djurgårdens mittfält. Nio mål blev det och inte sällan i matcher där det blev helt poängavgörande.

17. Sara Kanutte Fornes

Efter brist på speltid i Hammarby lånades hon ut till IFK Norrköping den här säsongen. Det visade sig vara ett bra beslut både för henne och för Peking. Hon hittade snabbt rätt och fick in elva fullträffar i damallsvenskan. Det gjorde att hon var starkt bidragande till IFK Norrköpings femteplacering.

16. Jennifer Falk

En av landslagsmålvakterna, till vardags i BK Häcken. Hon är väldigt jämn i sitt spel med en hög lägstanivå. Under säsongen har hon visat att hon verkligen håller mot storlag i Champions League likväl som mot allsvenskt motstånd.

15. Eartha Cumings



Målvakten i succélaget Rosengård. Under säsongen slog hon rekord i den längsta hållna nollan i damallsvenskan någonsin. Ett rekord som kommer bli svårt för någon annan målvakt att rå på. Trots att hon stundtals inte har haft jättemycket att göra i Rosengårdsmålet så har hon hunnit med några ordentligt fina räddningsaktioner.

14. Josefine Rybrink

Häckens back-klippa som dessutom kan spela på mittfältet. Man kan lita på att Josefine Rybrink kommer göra allt i sin makt för att försvara sitt Häcken. Hon har även fått chansen i några A-landskamper under årets gång.

13. Anna Anvegård

Skadedrabbad under våren men när hon kom tillbaka efter sommaruppehållet var det med besked. Mål direkt mot Hammarby och därefter hann hon med fyra till. Det kändes nästan som att Häcken hade gjort ett lyckat nyförvärv när hon kom tillbaka.

12. Jonna Andersson

Landslagsbacken har varit given som ytterback både i Hammarby och i landslaget. Hennes inläggsfot skojar man inte bort och så sent som i Hammarbys sista Champions League-match mot St Pölten serverade hon Cathinka Tandberg ett perfekt inlägg.

11. Caroline Seger

Sista säsongen i karriären och hon lyckades ändå hålla så hög nivå. Inte bara en viktig mittfältspjäs i det dominanta Rosengård, också en oerhört viktig ledare för sitt lag. Ett bättre avslut på en imponerande karriär går knappast att hitta.

10. Tabby Tindell

Hon bytte Kristianstad mot Häcken under sommaren och fick stort förtroende direkt, trots tuff konkurrens i truppen. Det blev totalt elva mål i damallsvenskan. Tindell såg till att Häcken skrällvann hemma mot Arsenal i Champions League.

9. Olivia Holdt

Vad som var en succéstart i damallsvenskan blev ett mardrömsslut när hon tvingades kasta in handduken redan i september. En spricka i benet satte stopp. Att hon trots det lyckades landa in på en fjärdeplats i skytteligan, med 13 mål och sex assist på 18 matcher, är imponerande.

8. Julie Blakstad

Norskan kom till Hammarby inför säsongen och kom snabbt att bli en viktig spelare för laget. I år har spelat alla matcher utom en och gjort åtta mål och sju assist. Efter en redan stark säsong blomstrade hon ordentligt i Champions League där det blev tre mål och en assist.

7. Ellen Wangerheim

Hon fick en tuff start på året, med en stressreaktion i foten, som höll henne borta under försäsongen. Men när säsongen väl drog i gång var hon snabbt tillbaka. Hon kom genast upp i den höga nivå man har blivit van att se henne prestera på. När Tandberg värvades till Bajen valde Martin Sjögren att flytta ner Wangerheim ett snäpp, i en roll som tia. Där visade hon sig passa bra och fick ofta till ett fint samarbete med Tandberg.

6. Emilie Joramo

Joramo är en sådan spelare som man måste påminna sig om att titta lite extra på under matcherna. I den rollen hon har på mittfältet i Hammarby är det inte alltid att hon syns mest. Men oj vad viktig hon har blivit för Hammarby. Hon förhindrar väldigt mycket på mittfältet och ofta inblandad i situationer som leder till mål. Hon tycks vara outtröttlig och i Champions League har hon visat att hon håller på allra högsta nivå.

5. Felicia Schröder

17-åringen var nominerad till "Årets genombrott", där var det svårt att slå Tanikawa. Men den erfarenheten Schröder har skaffat sig i år är någonting som inte hör till vanligheterna för en 17-åring. Tolv mål i damallsvenskan, spel i flera Champions League-matcher och en första uttagning till A-landslaget. Vilket år för Schröder.

4. Hlin Eiriksdottir

Det blir mycket Rosengård, Häcken och Hammarby i toppen av listan. Inte så konstigt. Men vad som inte heller är konstigt är att isländskan Hlin Eiriksdottir slår sig in såhär högt upp. Kristianstad gick starkt i år och där spelade Eiriksdottir en viktig roll. Hon tog stort ansvar på planen, framför allt offensivt och hennes avslutsfot är någonting utöver det vanliga. Totalt blev det 15 mål.

3. Rebecca Knaak

Vilken säsong den 28-åriga mittbacken stod för i år. Det var många i årets FC Rosengård som gjorde sina kanske bästa säsonger hittills. Rebecca Knaak är absolut en av dem. Vältajmad och stenhård i försvarsspelet och en otrolig tillgång för laget på fasta situationer. När säsongen var slut stod det klart att hon hade gjort tolv mål - som mittback, alltså.

2. Cathinka Tandberg

Den kraftfulla och mångsidiga anfallaren fick en tuff start på säsongen. Då vara hon i ett Linköping som gick trögare än någonsin. Så kunde inte Tandberg ha det och under sommaren gjorde hon en flytt till fjolårets mästare Hammarby. Där lossnade det direkt, i första matchen och sedan fortsatte det säsongen ut. Det finns en härlig kaxighet i norskans spel och en känsla av att ingenting är omöjligt för henne, oavsett om hon möter Trelleborg eller Barcelona.

1. Momoko Tanikawa

Det japanska nyförvärvet lånades in från Bayern München inför säsongen. Vad man inte visste då var att 19-åringens stora genombrott skulle ske i just Rosengård, just den här säsongen. Hon kammade hem skytteligan som mittfältare och hennes spelstil fick det mesta att se lekande lätt ut.