LISTA: Snart öppnar transferfönstret - de är redan klara för damallsvenskan

Vinterns transferfönster är öppnar 20 februari och stänger 15 april.



AIK

In: Felicia Saving (Återkomst), Nova Selin



Ut: Linda Hallin, Linnea Wennberg, Piyatida Somkumpee, Luca Deza, Arsema Weldai, Mercy Söderling, Rubi Jansson, Emma Kimell, Hedda Johansson, Matilda Nildén

BK Häcken

In: Alice Bergström, Matilda Nildén

Ut: Molly Johansson

Brommapojkarna

In: Emilia Hjertberg, Ellinor Johansson



Ut: Mathilda Johansson Prakt, Saga Swedman, Nichole Persson, Filippa Wallén, Tuva Norell



Djurgården IF

In: ­–



Ut: Portia Boakye, Hayley Dowd, Lova Lundin, Kamilla Karlsen, Ebba Wieder, Sanna Kullberg, Julia Walentowicz, Tilde Lindwall, Stella Eriksson, Alice Bergström

FC Rosengård

In: Anni Hartikainen, Filippa Sjöström

Ut: Fiona Brown, Athinna Persson Lundgren, Matilda Kristell, Olivia Lindstedt, Cajsa Rubensson

Hammarby IF

In: Emelie Joramo, Klara Folkesson, Anna Jøsendal, Stina Lennartsson

Ut: Adelina Engman, Matilda Vinberg

IFK Norrköping

In: Maja Regås Valcic, Elin Rombing, Fanny Andersson

Ut: Chelsie Dawber, Lovisa Gustafsson, Irma Cajlakovic, Vilma Koivisto, Clara Flenhagen

Kif Örebro

In: Áslaug Sigurbjörnsdóttir, Molly Johansson, Wilma Öhman (återvänder), Minea Lassas, Beatrice Gärds, Harnes Håheim, Amanda Altheden, Sanni Ojanen,

Ut: Nathalie Hoff Persson, Heidi Kollanen, Hannah Davison, Emma Peuhkurinen, Jenny Danielsson, Louise Lillbäck, Maja Regnås Valcic (klubbikon), Audrey Harding, Selma Rajakangas, Emilia Pelgander

Kristianstads DFF

In: Emma Broddheimer, Emmy Olofsson, Katla Tryggvadottir, Clare Polkinghorne, Tuva Westlund Nilsson

Ut: Mia Carlsson, Therese Ivarsson, Jordan Brewster, Alice Nordenberg, Emelia Oskarsdottir, Kajsa Törnkvist, Sheila van den Bulk, Elin Johansson

Linköping FC

In: Vilma Koivisto, Irene Dirdal

Ut: Michaela Abam, Saori Takarada, Felicia Saving, Johanna Alm, Yuka Momiki, Stina Lennartsson

Piteå IF

In: Saga Swedman, Thea Eriksson

Ut: Fanny Andersson, Katrina Guillou, Judith Eklund, Linnea Westbom

Trelleborgs FF

In: Moa Karlsson, Ida Garmfors, Amanda Olsson, Sofie Rewucha, Thelma Persson Welin, Erica Persson Welin, Thea Birgerud, Ebba Steen, Athinna Persson Lundgren



Ut: Elisa Lang Nilsson, Erika Nykjaer, Evelina Pettersson, Clara Rengbo, Matilda Andersson, Johanna Lindblom, Tilde Olsson, Ellen Loncar

Vittsjö GIK

In: Heidi Kollanen, Cajsa Rubensson, Tanya Boychuk, Olivia Wänglund

Ut: Clara Markstedt, Katrina Gorry, Charlotte Grant, Moa Karlsson, Clare Polkinghorne

Växjö DFF

In: Thordis Elva Augustdottir, Emma Holmqvist, Victoria Svanström, Bryndis Arna Nielsdottir, Maria Kunstek, Maja Bay Østergaard, Elvira Hammarbäck, Thea Öhman, Freja Ekstrand

Ut: Amanda Altheden, Rosa Herreros, Olivia Mattsson, Louise Högrell Ledbetter, Maria Möller Thomsen, Juliette Kemppi, Tekla Höckert, Malin Davidsson, Thea Birgerud, Hanna Stokki, Hensley Hancuff