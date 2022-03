Marklunds allsvenska tips - BK Häcken: "Vem ska ersätta Blackstenius?"

Häckens tuffa bakslag

Man kan inte punkta upp BK Häckens kommande säsong utan att nämna det tuffa bakslaget som man åkte på nästintill direkt. Supertalangen Rosa Kafaji bröt benet och väntas vara borta under en längre tid. Hon är en spelare som man hoppats på skulle kunna tillföra extra spets, hon ska inte vara deras mest bärande spelare. Men hon hade kunnat tillföra massor under denna säsong och hjälpa till att förändra matchbilder.

Den långsiktiga investering som man gjorde var otroligt intressant och det är olyckligt på alla sätt och vis att det blev som det blev.

Den stora rotationen på spelare



Stina Blackstenius, Emma Kullberg, Julia Zigiotti Olme och Beata Kollmats lämnade alla Häcken under vinterfönstret. Och det kommer att bli svårt att ersätta Blackstenius och de 17 mål som hon gjorde förra säsongen. Men man har trots det värvat in flera nyckelspelare - Josefine Rybrink och Andrine Hegerberg. Rybrink kommer att vara väldigt viktig i försvaret och är en ledare, dessutom kan hon ta nästa steg i sin utveckling i Häcken. Sen har man Hegerberg där man inte riktigt vet vad man får då hon varit skadad under en längre period. Men hon är en kreativ spelare och kommer hon tillbaka till sitt allra högsta slag kommer hon att vara viktig för Häcken.

Nystarten kom lägligt

Övergången från Kopparbergs/Göteborg till BK Häcken var rörig. Vissa spelare hade redan skrivit på för andra klubbar, vissa hade precis kommit till Häcken och andra hade ingen aning om vad som skulle ske. Men efter den turbulenta starten har man nu börjat hitta tillbaka till att bli ett lag igen med en "vi-känsla", man har varit i väg på träningsläger och har byggt ett lag igen vilket är positivt.

Dessutom gör Robert Vilahamn sin första hela säsong och får bygga på något från start och det kan bli bra, men den största utmaningen är att man den här säsongen har en sämre trupp på pappret än vad man hade förra säsongen.

Rytting Kaneryd behöver bli en tydligare poängspelare

Johanna Rytting Kaneryd har visat på fina spetskvalitéer och kommer att vara otroligt viktig för BK Häcken. Hon har fått en fin start på säsongen men kommer att behöva vara en mycket tydligare pöängspelare än vad hon var förra säsongen - förra säsongen blev det fem mål och två assist, det behöver hon fördubbla. Då kan hon också säkra den där platsen i landslaget och bli minst lika viktig i Gerhardssons trupp som hon är för Vilahamn.

Vem ska ersätta Blackstenius?

Det är inte enkelt att ersätta Stina Blackstenius som i fjol stod för 17 mål. Med mindre än en vecka kvar till premiären har man ännu inte hittat en tydlig nia som kan ersätta. Man väntar också in Pauline Hammarlund som varit borta på grund av skada och med henne vet man vad man får, frågan är dock om hon kan komma tillbaka i samma slag som innan korsbandsskadan, om det är fallet då har hon mycket fina egenskaper att erbjuda. Elin Rubensson testades som forward mot Kristianstad och det fungerade - framför allt i djupledsspelet, men det kan ändå bli svårt att fylla hålet efter Blackstenius.