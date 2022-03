Marklunds allsvenska tips - Kristianstad: "Känns som att klubben har hittat en annan stabilitet"

Klubbens stora omsättning

Det är flera klubbar i damallsvenskan som haft stor omsättning, likaså även Kristianstad som tappat en hel del viktiga spelare. Bland dessa har man tappat två stabila defensiva spelare i Josefine Rybrink och Sif Atladottir. Men också även Jutta Rantala, Amanda Edgren, Therese Åsland och Sveindís Jónsdóttir. Men man har också fått in nya muskler i form av bland andra Sheila van den Bulk som kommer att ha en väldigt viktig roll – och hon har redan fått kaptensbindeln då hon är en rutinerad spelare med många bra ledaregenskaper.

Tre offensiva nordamerikanskor

På tal om nya muskler har man också värvat in tre offensiva nordamerikanskor: Evelyne Viens, Tabby Tindell, Delaney Baie Pridham. Under kort tid har de varit en bra offensiv tillgång för Kristianstad och det har synts att man trivs på planen tillsammans. Kristianstad har sett bra ut offensivt under försäsongen bland annat vann man med 4–1 mot Kif Örebro. Tillsammans kan den här trion bli riktigt farlig, och när Jónsdóttir lämnat behöver man någon som kan kliva fram och göra målen.

Ska de enkla målen bakåt någonsin sluta komma?

Ut gick Josefine Rybrink och Sif Atladottir och in kom Sheila van den Bulk. Tillsammans med Mia Carlsson kommer hon att vara viktig i backlinjen för att det är där den stora utmaningen ligger. Man har kommit i gång väldigt fint i offensiven men det har varit svårt att balansera för att när man blir för offensiv då släpper man in lite väl enkla mål – motståndarna hittar in i luckor som inte ska finnas där. Det är den stora utmaningen man står inför: att backlinjen inte ska stå alltför högt upp när de inte har press på motståndarna. Ska man närma sig toppen då måste man vara konsekvent även i backlinjen.

Gunnarsdóttir vet vad klubben behöver

Elísabet Gunnarsdóttir har gjort ett otroligt bra och gediget jobb med Kristianstad väldigt länge. Hon har varit en ledare som spelarna känner sig trygg med och som dessutom vet vad klubben behöver, och arbetar utifrån dessa behov. Hon har länge varit bra på att utveckla spelare underifrån och vet vilken kvalité som förväntas av Kristianstad för att man ska kunna hålla sig på en toppnivå hela tiden. Det är mycket som är väldigt bra med Gunnarsdóttir.

Tagit sig ur ekonomikrisen

Tidigare år har Kristianstad haft det väldigt tufft ekonomiskt och det var något man slet med i många år. Det innebär att man då inte kan lägga lika mycket energi på det sportsliga som man hade velat då man hela tiden jobbar i motvind. Men nu har vinden vänt och KDFF har hittat tillbaka till en stabil ekonomi och redovisar plusresultat. Det känns som att klubben har hittat en annan stabilitet än vad man hade tidigare och jag tror att mycket även där beror på Gunnarsdóttir.