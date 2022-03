Marklunds allsvenska tips - Piteå: "Riskerar inte att åka ut..."

Ett Piteå på väg ner...

Sedan det imponerande SM-guldet 2018 har det resultatmässigt gått sämre och sämre för Piteå. Man har glidit längre ner i tabellen och storhetstiden är förbi. Man får inte stopp på den negativa spiralen, och sakta men säkert börjar man närma sig nedflyttningssträcket. Piteå har haft det tufft ekonomiskt och då har man bland annat inte haft råd att åka på ett träningsläger, och då får man inte samma givande uppladdning när man laddar mot lag i lägre divisioner runt omkring sig. För att det ska ske en förändring behöver man fortsatt bygga intresset runt laget och involvera bygden. Och fokusera på att utveckla och förädla unga spelare i Norrland.

Kommer klamra sig fast

Trots att det finns en hel del som man behöver jobba på så kommer man att kunna hålla sig kvar i den högsta ligan. Man riskerar inte att åka ut – man kommer att tillhöra botten men mer dramatiskt än så kommer det inte att bli. Dels för att man har Stellan Carlsson som huvudtränare som varit med länge på den här nivån och vet som krävs för att hålla sig kvar. Dels för att rutinen och erfarenheten finns hos Josefine Johansson och Faith Ikidi som är bra på att driva laget på både träningar och matcher. Piteå gör sin tolfte raka säsong i allsvenskan och fler blir det.

Ovanligt många mål insläppta

Sett till förra säsongen så släpper man in 38 mål. Det är ovanligt mycket för att vara Piteå. Piteå har tidigare varit svårspelade och stabila men nu hamnar man längre ner för att man släpper in enkla mål, som man är ovan att göra. Kan man komma ifrån det och komma tillbaka då kan man förhindra att man släpper in lika många mål den här säsongen. För det som är positivt är att man spelmässigt kommit längre detta år på försäsongen det ser ut som ett stabilare lag. Det höga presspelet har fungerat bra med många bollvinster, och därifrån har man spelat till sig chanser.

Piteås tunna trupp

I en redan tunn trupp är det utmanande och tråkigt att tappa ytterbacken Selina Henriksson som missar säsongen på grund av en knäskada - det är jättetråkigt för Piteå och främst för Selina som även tidigare har drabbats av en allvarlig knäskada.

Just nu letar Piteå efter förstärkning, men det är svårt att hitta någon i Sverige så man har blickat utomlands för att hitta en ny ytterback. Piteå är ett av lagen som har den absolut tunnaste truppen med endast 16 spelare. De skulle behöva minst 18 spelare men har svårt att hitta rätt kvalité. Skador är verkligen något som kan ställa till det för dem i jakten på nytt kontrakt.

Liten omsättning - behåller stommen

Först och främst har man tappat Jennie Nordin till AIK, ett stort tapp när det kommer till stabiliteten i defensiven. Sen har man inte fått in så många spelare som sticker ut. Man har tagit in Alexandra Benediktsson och en ny målvakt, Amanda McGlynn. Men sen har man främst jobbat på att behålla så många spelare som möjligt för att kunna behålla stommen i truppen. Det är inga stora stjärnor i laget utan Piteås största styrka är mentaliteten och jobbet alla är beredda att lägga ner tillsammans.