Marklunds spaningar efter "guldmötet": "Göteborg imponerade"

Hammarlund var riktigt bra

GFC besitter en riktigt stark arsenal av spelare i offensiven och kommer att skapa stora problem för alla försvar under säsongen. Under torsdagens möte med Rosengård var Pauline Hammarlund, tio mål i fjol, en spelare som verkligen stack ut i positiv bemärkelse. Hon var bra under hela matchen, både i presspelet och i anfallsspelet. Hon är rörlig, tog sig till mycket avslut och kom rätt med sina löpningar in i straffområdet. Helgjuten insats av Hammarlund.

Göteborg vann mittfältskampen

FC Rosengård saknade Caroline Seger, Hanna Bennison och Jelena Cankovic mot GFC - och det märktes. Göteborg vann mittfältskampen klart och man blev hela tiden övertaligt mot Rosengårds mittfält. Göteborg spelade sig ur situationerna och och gjorde det riktigt bra. Rosengård kom aldrig rätt in i pressen och klarade inte alls av att äga bollen i någon större utsträckning.

Sent till matchen - och sena under matchen…

Avsparken försenades med en och en halv timme på grund trafiken och stundtals såg det ut som att spelarna i Rosengård blivit kvar i bussen. Laget vill spela ett possession-spel men man fick aldrig lugn och ro och hamnade i tidsnöd och fick spela lite på chans. Det gjorde i sin tur att anfallsduon Mimmi Larsson och Anna Anvegård kom bort ur matchen och de såg inte direkt formstarka ut.

Två guldkandidater - och GFC imponerande mycket mer

Det kommer att vara de här två lagen som gör upp om guldet i höst, något annat skulle förvåna mig mycket. Men dagens match gav en fingervisning om att Göteborg kommit långt. Jag tror att Rosengård givetvis kommer att vara betydligt bättre när det väl gäller, men Göteborg imponerade betydligt mer. Det var mer samspelt och för Rosengård hackade det stundtals.

Nyförvärvet målskytt - och kul att se Berglund igen

Emma Kullberg kom till Göteborg från Kif Örebro inför den här säsongen och försvararen visade, förutom ett bra försvarsspel, även att hon kan bli ett vapen framåt. 2-0-målet var riktigt vackert. Utöver det måste jag även nämna Emma Berglund, som haft så mycket skadeproblem, men som nu var tillbaka och som stod för en solid insats. Väldigt roligt att se.