Marklunds spaningar: "Helgens möte avgör vilka som hakar på CL-jakten"

Rosengård fortsatt överlägsna på hemmaplan - men frågetecken kring Europaspelet Rosengård ser precis lika starka ut efter uppehållet som under våren. De har fortfarande bara släppt in två mål under hela serien och har nu 10-0 på de två matcher som spelats sedan sommaren. Detta trots att flera tunga namn lämnade i somras - som Nathalie Björn, Hanna Bennison och Anna Anvegård samt ett tränarbyte. De ser helt opåverkade ut och är fortfarande storfavoriter till guldet. De hade dock en väldigt tung match i tisdagens kval till Champions League när de förlorade med hela 0-3 mot Hoffenheim. Detta kan framför allt vara oroväckande för allsvenskan, med tanke på Rosengårds överlägsenhet här hemma.

OS-formen håller i sig för Häckens stjärnor

Även BK Häcken fortsätter att vara starka. De har haft två svåra matcher efter uppehållet, men det blev tre poäng mot först Kristianstad och sedan Hammarby. Både Stina Blackstenius och Filippa Angeldahl, två spelare med imponerande OS-turneringar, har kommit tillbaka med besked. De har gjort stor skillnad för Häckens spel. Även Elin Rubensson bör hyllas för de inledande matcherna och kan nästan anses vara ett nyförv för dem. Hon har behövt våren på sig att komma tillbaka från sin förlossning i december, men ser nu ut att vara i väldigt bra form.

Eskilstuna är seriens positiva överraskning

Vad har hänt med Eskilstuna United?! Sex raka vinster och nu trea i serien. För mig är det säsongens stora överraskning. De senaste vinsterna imponerar dessutom med tanke på att de tappat både Emma Holmgren i målet och Loreta Kullashi till Rosengård. De ser väldigt stabila ut defensivt, de har hållit nollan båda matcherna sedan Holmgren lämnade. Sommarnyförvärvet Mia Jalkerud har gjort mål i två raka matcher.

Helgens möte avgör vilka som hakar på CL-jakten

Till helgen möts två lag som hade positiva vårsäsonger, men som inte fått det att stämma sedan uppstarten. Kristianstad tar emot Hammarby på söndag. Ingen av klubbarna har lyckats vinna efter sommaren. Helgens möte kan bli avgörande vilka som hakar på CL-jakten och tar rygg på Eskilstuna. Hammarby har redan gjort en väldigt bra säsong sett till förväntningarna på förhand. Nu återstår det att se om de håller hela vägen. Det är lätt att nykomlingar som gjort det bra, sedan tappar under den andra halvan av säsongen.

Sista chansen för Växjö

Tåget för Växjö kan i princip gå redan nu till helgen. De har fortfarande bara fyra inspelade poäng, med målskillnaden 3-21. Piteå har 11 poäng och det är laget som är närmast ovanför strecket. Vinsterna måste börja trilla in nu om chansen ens ska leva. Framför allt måste målskyttet komma igång. De två finska anfallsnyförvärven Adelina Engman och Juliette Kemppi har fått beröm för deras matcher sedan de anslöt, men nu måste de också göra mål. Det är nu fyra matcher sedan Växjö ens gjorde ett mål. KIF Örebro väntar närmast nu till helgen och de har kvar matcher mot både Piteå och AIK vilket kan innebära att chansen lever trots allt.