Marklunds spaningar inför helgen: ”Redan saker på spel för Djurgården och Umeå”

Redan saker på spel för Djurgården och Umeå

I fjol var Djurgården ett bottenlag och Umeå är nykomling. Båda lagen förlorade sina premiärer och de lär kämpa i de nedre regionerna av tabellen i år. Nu möts lagen och på förhand känns det mentalt ganska viktigt för båda lagen att börja ta poäng. Umeå gjorde en bra prestation förra helgen men som nykomling är man i behov av att få poäng att trilla in. Någonstans spelar det ingen roll hur man presterar, även om man kan känna en trygghet i att man gjort en bra insats, för som nykomling är det så viktigt att få med sig resultat. Djurgården? De förlorade så snopet senast mot Uppsala när de åkte på en sen utvisning och ett mål i slutskedet, och direkt hamnar de någonstans "där nere" som i fjol. Det blir jobbigt direkt. Så det är redan saker som står på spel för de här lagen.

Hur ska Vittsjö lösa sitt trupproblem?

19 spelare i A-truppen och inget juniorlag att plocka spelare från. Det gör Vittsjö sårbart och när laget nu åkt på en rad skador har ett stort problem uppstått. Senast mot Rosengård hade man bara fyra spelare, varav en målvakt, på bänken när man nu har möjligheten att göra fem byten. Det kommer bli ett ganska tajt spelschema i år och med tiden kan det här kosta. Ofta finns det ju ändå några unga talanger som kan lyftas upp, fylla ut bänken och göra det okej om de spelar en kvart. Nu väntar Linköping, som såg bra ut i premiären mot Växjö. Det ska bli roligt att se hur LFC står sig mot ett mycket mer försvarsstarkt motstånd. Kommer Orji Ebere fortsätta att se lika vass ut? Även Frida Maanum och Elin Landström stack ut mot Växjö med jättemycket kombinationsspel och en förmåga att komma runt på kanten.

En bortaresa som Rosengård ogillar

Det kan tyckas som att Rosengård enkelt borde besegra Kristianstad i helgen. Men laget har haft det jobbigt på bortaplan mot KDFF de senaste åren. Det blev förlust 2018 och 2017, och ett kryss 2015. Så det är en ganska tuff match som väntar. Kristianstad såg svaga ut i djupledsspelet mot Kopparbergs/Göteborg i premiären, så det blir intressant att se vad de gör åt det nu.

Vilka får chansen längst fram i Göteborg?

Jag har varit inne på Kopparbergs/Göteborgs forwardssituation tidigare, att de har både Stina Blackstenius, Pauline Hammarlund och Rebecka Blomqvist att tillgå. I premiären fick Blackstenius hoppa in och det är ju ett tecken på att hon ska vara i speldugligt skick mot Eskilstuna i helgen. Blomqvist gjorde två mål i premiären, men Hammarlund har sett vassare ut på försäsongen. Vill man få in ännu mer djupledshot och spela med både Blackstenius och Blomqvist? Eller blir det Hammarlund som är mer fysisk, kan trycka in i straffområdet och skapa ytor åt andra? Eskilstuna såg för övrigt lite svajiga ut mot Örebro och de känns inte lika stabila som tidigare. Lisa Dahlkvist och Petra Johansson har lämnat och där försvann nog lite defensiv styrka. Det är smarta spelare, som kliver in rejält i dueller och är resoluta.

Örebro på turné i norr

Kif Örebro ska åka upp buss upp till Piteå och blir borta i fyra dagar eftersom man möter Umeå på bortaplan på onsdag. Liknande turnéer kommer andra lag få i år och det finns för- och nackdelar med det. För vissa, som jobbar vid sidan om, kan det vara bra att få åka i väg och bara kunna fokusera på fotbollen. Då blir det match, träning och vila på ett sätt som det inte alltid blir när du är hemma. Men det blir en annan typ av situation eftersom man får gå ifrån rutiner man är van vid. Hur sliten blir en trupp av det? Tiden får utvisa. Men jag tror hur som helst på Piteå. De imponerade inte mot Umeå i premiären men de ser homogena ut och kan sitt 4-4-2-spel. De känns trygga och kommer vara ett mittenlag. Men det man visat hittills ser inte ut att kunna räcka för att utmana i toppen. Örebro såg mer intressant ut mot Eskilstuna. De klev högt upp och spelade nästan man mot man. Gör de samma sak på bortaplan, mot Piteå och på konstgräs?