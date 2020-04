Marklunds spaningar: "Kommer att stå mellan bästa elvan och bästa truppen"

Bästa startelvan vs bästa truppen

Det är långt till seriestart men med utgångspunkt i dag så ser årets säsong ut att bli ett tvålagsrace, där just nu regerande mästaren Rosengård ser starkast ut. Kopparbergs/Göteborg har den bredaste truppen av de två lagen där det inte minst är rejäl konkurrens på mittfältet, men Rosengård har ytterligare en nivå om man ser till startelvan. Det är några enstaka spelare i GFC som skulle gå in i Rosengårds elva, men inte mer. Det är generellt mer spets och rutin i Rosengårds lag och dessutom är lagets stora talanger, Hanna Bennison och Sofie Svava riktigt bra. Det enda som egentligen talar emot Rosengård är att truppen är tunn och blir det väldigt tätt matchande under säsongen i och med att allt skjutits upp, så talar det till Göteborgs fördel.