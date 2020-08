Marklunds spaningar: "Seger - annars kan allsvenskan vara avgjord"

Göteborg ryckte efter Rosengårds missräkning

GFC tog en trygg och väntad seger mot Umeå, 2-0. Guldkandidaten ser stabil ut och släpper inte till många lägen. Laget är aggressivt, vinner boll ofta - vilket gör att man också kommer till bra lägen. Samtidigt fick Rosengård alltså nöja sig med 0-0 mot Djurgården, vilket så klart var en missräkning. Malmö-laget skapade helt enkelt inte tillräckligt många chanser, inte så att man gör en dålig insats men den sista skärpan Och variationen saknades. Laget har haft lite problem tidigare vid tillfällen då man fört matcherna men varit för statiska. Dessutom ska sägas att Djurgårdens mittbackar Gudrun Arnadottir och Portia Boakye var riktigt, riktigt bra den matchen.

Viktig seger för Vittsjö - ska inte ligga där nere

Vittsjö, som dragits med stora skadeproblem under säsongen. Tog en tung trepoängare i botten av damallsvenskan. Jumbon Växjö avfärdades med 2-0 och man lämnade därmed den riktiga botten för lite säkrare mark. Vittsjö har börjat ta fler poäng nu och dessutom förstärkt truppen. Man ska inte behöva ligga där nere i tabellen egentligen, sett till laget man har. För Växjös del får man hoppas att värvningen av Antonia Göransson kan skapa en injektion (spelade inte den här matchen).

Loreta Kullashi bär fram Eskilstuna

Eskilstuna befinner sig lite i ingemansland efter segern mot Piteå, som får ses som ett styrkebesked. Det var viktiga tre poäng för att inte bli inblandat på riktigt i bottenstriden. Loreta Kullashi är nu uppe i nio mål (bara Mimmi Larsson har gjort fler) och snacket inför säsongen var också att hon skulle leda lagets offensiv - vilket hon bevisat att hon klara av. Hon har ett rörelsemönster som gör henne svårfångad och hon är bra på att hitta ytor framför backlinjen. Dessutom finns även målskyttet där. Flera mål har varit ”enkla” mål, men det visar också på att man läst spelet rätt och är alert.

Förlorar Rosengård kan serien vara avgjord

I helgen är det dags för ”retur” mellan de två guldkandidaterna FC Rosengård och Kopparbergs/Göteborg FC. Första matchen mellan de två giganterna slutade oavgjort - men inför matchen är Rosengård tre poäng efter. Förlorar laget den matchen så kan allsvenskan vara avgjord redan i omgång 12. Då tappar Rosengård möjligheterna att ha utgången i egna händer och man har helt enkelt inte råd med en förlust. Men: Så klart kan Rosengård vinna den här matchen på hemmaplan. Stundtals visar de upp sekvenser i sitt spel som inget lag kan matcha. Mot Göteborg behöver man se upp med lagets vassa omställningsspel och den vassa trion längst fram. Dessutom har gästerna från Göteborg förstärkt laget med världsspelaren Emily Sonnett som ska spela med laget säsongen ut,

Press på Piteå i Norrlandsderbyt

I helgen ställs också Umeå mot Piteå i ett Norrlandsderby. Framför allt är det nykomlingen Umeå som överraskat positivt så här långt in på säsongen och tittar man spelare för spelare så var det nog få som trodde att UIK skulle ligga före i tabellen. Men man har byggt upp ett lag under en lång tid och hittat ett spelsätt man är trygg i. Det syns att laget inte gick upp i allsvenskan för tidigt. Jag tycker också att man är bättre än de andra lagen på den halvan av tabellen att spela sig ur situationerna. Man är trygg i uppbyggnadsfasen vilket gör att man inte bara behöver slå ifrån sig utan också kan vila med bollen. Piteå däremot är satt under lite mer press. Även om det inte finns någon jättestor rivalitet mellan klubbarna så är säkert Piteå sugna på att behålla tronen som Norrlands bästa lag, samtidigt som UIK vill tillbaka till glansdagarna. Återstår att se om Madelen Janogy spelar från start eller hoppar in igen, likt förra matchen.