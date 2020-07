Marklunds spaningar: "'Storlagsdödaren' Kullashi största hotet mot Linköping"

Linköpings FC hänger på förhandsfavoriterna - och bättre kan det bli

Linköpings FC blir till att räkna med detta år. Inledde säsongen med tre starka vinster för att senast spela 2-2 mot Piteå IF. Om man ska jämföra dem med i fjol så ser sammanhållningen mycket bättre ut, märkligt nog med tanke på rubrikerna runt klubben inför seriestarten. Det var ganska tydligt förra året att de inte gjorde varandra bra. Nu ser laget ut att vara mer som just ett lag där det mesta fungerar. Individuellt kan man lyfta 27-åriga anfallaren Ebere Orji. Fem mål hittills gör henne delad skytteligaledare då hon ständigt hotar i djupled och inne i straffområdet. Sedan finns det såklart andra som tillför. Mittfältarna Frida Leonhardsen Maanum och Petra Johansson, för att nämna några. Och samtidigt ska man komma ihåg att Lina Hurtig är på väg tillbaka. När hon står redo kommer Linköping bara bli bättre.

”Storlagsdödaren” Kullashi stösta hotet mot Linköping

Linköping har Ebere Orji men Eskilstunas offensiva vapen ligger i anfallaren Loreta Kullashi. 21-åringen har visat sig skarpsinnig då hon nästan hela tiden lyckas vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Fem mål på de tre inledande omgångarna där hon till och med sänkte giganten FC Rosengård på bortagräs. Kullashi har varit ruggig effektiv i straffområdet där hon har fått nätmaskorna att rassla även på halvbra chanser. Hon läser av situationen och utnyttjar den på bästa sätt. Hon är helt klart Linköpings största hot i den kommande omgången.

Förhandsfavoriternas inledning - där är Kopparbergs/Göteborg FC starkare

Kopparbergs/Göteborg FC har sett bra ut spelmässigt där de skapar mycket chansar, för spelet och när de förlorar bollen har man ett bra presspel som vinner tillbaka den. Samtidigt har de fått igång sina målskyttar. Pauline Hammarlund, Rebecka Blomqvist och Stina Blackstenius. Utmaningen här blir att hålla igång spelaren som får sitta på avbytarbänken. Göteborg ser starkast ut offensivt men har kanske lite att fila på defensivt - trots få insläppta.

Rosengård ser stabila ut där de är aningen mer spelförande. Problemet är att det inte direkt blixtrar om anfallsspelet. Nu gör Anna Anvegård och Mimmi Larsson mål men laget skapar fortfarande för få chanser. De har ett stort spelövertag men sista tredjedelen går inte tillräckligt fort. Lite för sakta och lite för många touch. De behöver bli rakare i spelet och mer effektiva i sista tredjedelen. Det behöver Rosengård jobba med - för där är Göteborg starkare just nu.

Vittsjös välbehövliga nyförvärv - skapar framtidshopp och tro

Tre poäng på de tre inledande omgångarna och en tung förlust i slutminuterna mot Djurgården senast. Vittsjö behöver något att se fram emot - det har de nu. Efter svåra skador på Tove Almqvist och Alexandra Benediktsson har klubben värvat två offensiva spelare i Emily Gielnik och amerikanskan Heather Williams - två viktiga nyförvärv. Man kan säga att de skulle få svårt att klara sig annars. Truppen är så tunn och man sitter knappt med några ungdomslag som de kan plocka in spelare från. Offensiva Emily Gielnik kan bli väldigt bra. De är ändå en australienska landslagsspelare vi pratar om. Hon är lång, stor men ändå snabb - som kommer in med massvis med erfarenhet. Nu går spelarna lite mentalt på knäna och skulle det inte hända något så kanske de tappar lite hopp. Nu får de in två spelare som man vet är etablerade. Det skapar framtidshopp och tro - att spelarna vet att klubben försöker.

Nykomlingarnas pigga start - i helgen väntar första testet

Vinst i premiären mot Djurgården och vinst senast mot Piteå. Uppsala har helt klart överraskat som nykomlingar. Till helgen väntar Kristianstads DFF men detta blir en tuff match för Uppsala-klubben. Även om de har varit bra hittills så har de kanske inte riktigt mött topplagen än. Uppsala har visat hur viktigt det är med en stabil målvakt, och det har laget i 23-åriga Emma Holmgren. Sedan är laget taktiskt bra också, väldigt flexibla där de nästan alltid ser till att ligga rätt och kan förändra i spelsättet om det skulle behövas. Mittfältaren Cornelia Kapocs har snabba fötter och har stått för några soloräder såhär långt samtidigt som laget är riktigt starka på fasta situationer. Men mot Kristianstad kommer nykomlingarna bli testade mot ett piggt och bra anfallsspel.