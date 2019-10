MFF-spelarnas hälsning till Rosengård: "Hoppas ni tar hem guldet"

Rosengård har under söndagen chans att ta SM-guld. Skånelaget toppar damallsvenskan och är vid seger i eftermiddag mot Linköping på Malmö IP svensk mästare. Malmö FF-spelarna Markus Rosenberg och Behrang Safari skickade därför en hälsning till laget, som under söndagen blev publicerad på Rosengårds Twitter-konto.

- Lycka till på söndag! Hoppas ni tar hem guldet. Vi håller tummarna, säger Safari i videoklippet på Twitter-kontot.

- Kör hårt, fyller Rosenberg i.

Tidigare Rosengård-anfallaren och brasilianska legendaren Marta skickade också under lördagen en hälsning till laget.

- På söndag kommer ni kanske spela den roligaste matchen under säsongen och ha chans att ta SM-guld. Lycka till! Jag kommer att heja på er. Heja Rosengård!, sa hon i ett videoklipp på Rosengårds Twitter.

Tidigare tyska landslagsanfallaren och Rosengård-spelaren Anja Mittag sa i sin tur tidigare i veckan så här i ett videoklipp på Twitter-kontot:

- På söndag kan ni vinna guld och det känns härligt. Jag önskar er lycka till, speciellt efter allt som hände förra året. Lycka till, ta hem guldet.

The one and only: Marta ❤️🙏🏼💙#Viärfcrosengård pic.twitter.com/zbqzIKvQS1