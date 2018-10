Musovic inför avgörandet: ”Allt annat än guld är ett misslyckande för Rosengård”

Sista omgången i damallsvenskan kommer avgöra hela serien, där tre lag kan vinna SM-guldet. Zecira Musovic och serieledande Rosengård kommer in med vind i ryggen efter segern mot serietvåan Piteå i senaste omgången.

- Känslan är bra, tycker jag, säger Musovic till Fotbollskanalen. Vi har haft tajta matcher nu och fokus har varit att ha fräscha ben och att få behålla den goda känslan vi har i gruppen. Så känslan är bra och vi är väldigt, väldigt taggade inför i morgon.

Rosengård åker till Ullevi och möter serietrean Kopparbergs/Göteborg, som också har en chans att vinna SM-guldet. Musovic menar att årets damallsvenska har många bra lag, där hon tycker att Piteå har gjort det bra med sin starka defensiv.

- Och i morgon (läs i dag) möter vi Göteborg som jag tycker har sina kvalitéer främst i offensiven. Det blir en underhållande match med två lag som vill spela fotboll, som har som spelidé att rulla boll och inte tjonga långt hela tiden. Det blir två lag som vill spela fotboll och det gäller att man spelar på topp för att få ha bollen.

Att serier avgörs i sista omgången hör inte till vanligheterna. Musovic menar att chansen att få gå ut planen i en match där allt står på spel är anledningen till att hålla på med fotboll.

- Självklart kommer man vara nervös inför matchen, men så är det inför varje match. Det är det här man tränar för. Att vinna med 6–0 i nån match är inte riktig vad man drömmer om, även om det är kul på sitt sätt. Så det ska bli jäkla kul.

Piteå kan även de vinna SM-guld, om de vinner samtidigt som Rosengård tappar poäng. För den svenska landslagsmålvakten i Rosengård kan det vid en Piteå-ledning mot tabellsexan Växjö innebära att hon får stå på medan hon ser sitt lag tappa SM-guldet, utan att själv kunna påverka målgörandet.

- Vi vet att det är en lagsport och att allt hänger ihop. Lika mycket som jag inte kan påverka framåt så kan inte någon annan påverka hur jag spelar i målet. Det är ett lagspel och vi påverkar varandra på olika sätt. Jag har en tydlig roll i min målvaktsposition, men det ska nog lösa sig ändå.

Musovic menar att Rosengård har gjort en säsong med bra och dåliga perioder, men att laget har tagit flera steg spelmässigt. När Rosengård spelar som de ska, som senast mot Piteå, tycker hon att de är de oslagbara.

- Absolut att vi har utvecklats och gjort en godkänd säsong sett till processen. Men samtidigt så ska man inte sticka under stolen att mycket handlar om resultat i den klubben jag spelar i. Allt annat än guld är ett misslyckande.

Vad betyder det om ni kan ta hem SM-guldet?

- Det hade betytt jätte-jättemycket. Vi har missat guldet två år i rad och vi har inte legat i serieledning på hur länge som helst förrän senaste omgången. Det är fantastiskt att media målar upp det och hoppas att de andra ska ta SM-guld, men vi är jäkligt revanschsugna och vi längtar efter det där guldet. Så är det bara.

