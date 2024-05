Nildén utbuad av AIK-fans: "Kanske tystade dem lite"

BK Häcken besegrade AIK på lördagen. Men det satt långt inne. Hemmalaget tog ledningen i matchminut 73 men därefter vaknade Häcken till.

Matilda Nildén, som öste in mål för AIK i fjol, byttes in och kvitterade. Men när 19-åringen sprang in på planen var det till burop från hemmapubliken.

- Det är såklart att det är lite tråkigt. Men jag bryr mig inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Det var skönt att komma in på planen, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter.

- Sedan gjorde jag mål och det kanske tystade dem lite.

Assisten stod Rosa Kafaji för, som även hon lämnade AIK för BK Häcken, men 2022.

Annons

- Jag har ju spelat i AIK i sju år och har spenderat sju år av mitt liv här. Det är mycket nostalgi och väldigt kul att vara tillbaka här såklart, säger Kafaji till Fotbollskanalen.

Målet blev hennes första tillsammans med BK Häcken i damallsvenskan. Nildén har tidigare gjort två damallsvenska mål, men då i AIK-tröjan.

- Det var väldigt skönt, jag har inte gjort mål i allsvenskan i år så det var efterlängtat.

- Det är lite roligt att årets första damallsvenska mål kommer här. Det här har ju varit min hemmaplan, säger Nildén.

Det är första gången du är tillbaka på Skytteholm med BK Häcken, känns det speciellt?

- Lite speciellt är det, man var lite smått nervös inför matchen. Men fotbollsmatcher är fotbollsmatcher, man är alltid här för att vinna.