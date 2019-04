Norskan hattrickskytt när Rosengård körde över Örebro - så gick det i lördagens damallsvenska matcher

Piteå IF - IF Limhamn Bunkeflo (Uppskjuten)

Att SAS-piloterna återigen har gått ut i strejk kan inte ha undgått någon. Konsekvenserna av de strandade förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har nu inte bara drabbat många resenärer utan också damallsvenskan. Mötet mellan Piteå och Limhamn Bunkeflo fick skjutas upp på grund av strejken då bortalaget planerat att flyga till Piteå under dagen.

KIF Örebro - FC Rosengård 0-4 (0-3)

Ett stjärnspäckat Rosengård med spelare som landslagsveteranen Caroline Seger och den meriterade tyska anfallaren Anja Mittag ställdes under lördagseftermiddagen mot Örebro på Behrn Arena. Gästerna rivstartade matchen vilket resulterade i 0-1 efter knappa minuten spelad. Målskytt? Den norska landslagsanfallaren Lisa-Marie Utland. Att norskan var på spelhumör är minst sagt en underdrift. När den första halvleken var över hade Utland nämligen inte bara gjort ett, inte två utan tre mål inom loppet av 45 minuter. Halvleken sluatde således med komfortabla 0-3. En relativt chansfattig andra halvlek, där man trodde att det mest uppseendeväckande med resterande 45 minuter var att den 18 årige anfallstalangen Jonna Dahlberg byttes in, avslutades trots allt med ytterligare ett mål. Hailie Mace mål på stopptid fastställde slutresultatet 0-4 vilket innebär att Rosengård är nya serieledare.

Kungsbacka DFF - Djurgårdens IF 1-2 (0-1)

Det på förhand bottentippade Kungsbacka har genom sina inledande matcher visat att dess kritiker hitintills har fått rätt. Att först spela 3-0 borta och sedan följa upp det med 0-3 hemma imponerar verkligen inte. Om huvudtränare Henrik Korhonen vill bli långvarig på sin post gäller det att skutan vänder, och det illa kvickt. Göteborgslaget fick också en mardrömsstart när Djurgårdens Mia Jalkerud sköt in ledningsmålet efter bara fyra minuter på matchuret. Trots flertalet målchanser åt bägge håll slutade den första halvleken med fördel Djurgården, 0-1. Inledningen av den andra halvleken var liksom mötet i Örebro chansfattigt men i den 77:e minuten var kvitteringen ett faktum genom hemmalagets Ida Pettersson. Drygt nio minuter senare återtog däremot Djurgården ledning genom landslagsstjärnan Olivia Schough. En ledning som man lyckades försvara och inkasserade i och med det säsongens första seger.