Ny klubbdirektör i Linköping: "En väldigt bra värvning"

Linköping har gjort klart med en ny klubbdirektör. Frida Andersson kliver in i rollen, som närmast kommer från Växjö DFF. - Det här bli kanonbra, säger klubbens ordförande, Paul Lindvall, till Fotbollskanalen.

Under torsdagen presenterade Linköping en ny klubbdirektör. Frida Andersson, som de senaste åren har verkat som sportchef i Växjö DFF, kliver in i rollen. Under sina år i den småländska klubben var Andersson med och tog upp Växjö i seriesystemet, där de i dag är ett etablerat lag i damallsvenskan.

- Det här bli kanonbra. Vi är väldigt nöjda med den här rekryteringen, hon har ett väldigt stort kunnande inom fotbollen. Vi hade ett tjugotal sökande, med Frida kommer det här bli kanon, säger klubbens ordförande, Paul Lindvall, till Fotbollskanalen.

Andersson själv om sin nya roll:

- Jag är mycket stolt och glad över att få ett så ärofyllt uppdrag som att bli klubbdirektör för en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubbar. Det är en förening som bär på en segerrik tradition, har utvecklat ett stort antal världsstjärnor och som har gott renommé både hos partners och allmänheten, säger hon i en kommentar på klubbens hemsida.

När EM för damer spelades 2013 var Andersson bland annat ansvarig över volontärerna i Växjö och hon har dessutom erfarenhet att arbeta som sportchef för herrar.

- Vi vet att vi måste öka intäkterna för att följa med i professionaliseringen, det gäller alla damallsvenska klubbar. Och även där har Frida erfarenhet, hon har med sig väldigt intressanta erfarenheter, säger Lindvall.