Nytt miljonbidrag till IFK Kalmar - ordföranden kritiseras för dubbla stolar

Det stormar runt i IFK Kalmar och på torsdagen kunde Fotbollskanalen berätta om klubbens kaosartade år.

Flera gånger har Kalmar kommun klivit in och räddat föreningen. I juli sålde man sin klubbstuga till kommunen för 2,4 miljoner kronor och sedan fick man ett bidrag på 450 000 kronor för att man inte har kunde sälja arenanamnet på Guldfågeln Arena som Kalmar FF har rättigheterna till.

Därefter tömde klubben flicklagens lagkassor.

Ordförande Håkan Brynielsson berättade att försäljningen av klubbstugan var livsviktig, för annars hade klubben gått i konkurs, och han sa även att man nu kämpar stenhårt för att kunna presentera ett nollresultat vid årsskiftet, vilket man måste klara av för att klara elitlicensen och undvika att flyttas ner från damallsvenskan.

Nu står det klart att Kalmar kommun återigen vill kliva in och hjälpa IFK Kalmar. I ett förslag som ska behandlas på kommunstyrelsens möte på tisdag har kommunen lagt till fyra miljoner i en jämställdhetssatsning och ett extra damelitidrottsstöd. 1,3 miljoner ska gå till IFK Kalmar och lika mycket till innebandyklubben FBC Kalmarsund. Resterande pengar ska fördelas i enlighet med de av kultur- och fritidsnämnden fastslagna riktlinjerna för damelitidrottsstöd.

IFK Kalmar föreslås även få 600 000 kronor i ett tillfälligt driftsbidrag.

Fotbollskanalen har pratat med politiker och även med andra föreningar i Kalmar. Och flera är starkt kritiska.

- Jag ställde mig kritisk redan till att vi skulle gå in med ett stöd där man ville få in motsvarande sponsorpengar för att man inte kunde sälja namnrättigheterna på arenan. Det började egentligen med klubbstugan som såldes för 2,4 miljoner, och det skedde på ett belopp som innebar att politiker inte behövde inblandas, den kunde göras på delegation av förvaltningschef och så vidare. Så den gick under radarn, säger Johan Krantz (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Han fortsätter:

- Så jag har ifrågasatt detta ett par gånger om. Samma nu det senaste när man ”råkade” slarva bort pengarna från lagkassorna. Det kan man ju också ställa sig frågande till. Så jag har varit extremt kritisk till detta från början, och det här är egentligen ett snäpp värre, för precis som man skriver så är det för att det bara handlar om att rädda elitlicensen. Och jag tycker inte att vi ska dra iväg mer pengar. Nu handlar det ju om att om man ska rädda laget, för att vara med i allsvenskan eller inte. Jag är väldigt tveksam till detta.

Bertil Dahl (V) är andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och är i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Centern. Han är positiv till att kommunen ska ge bidrag till IFK Kalmar.

- Vi är måna om att inte föreningslivet ska gå i konkurs. Vi ser också orättvisorna mellan herr- och damidrott, det är väldigt olika villkor och förutsättningar där. Så vi har försökt bygga upp stöd som också balanserar den orättvisan. Nu har det kommit fram ett paket som är ganska brett men även gynnar IFK Kalmar. Men det har varit en lång diskussion om detta. Jag tycker att vi kan ställa oss bakom detta, som majoritet i kommunen, säger han.

IFK Kalmars existens har varit hotad flera gånger och då har kommunen klivit in och räddat med bidrag - hur länge kan kommunen hjälpa klubben att överleva?

- IFK Kalmar måste klara av att stå på egna ben så fort som möjligt. Det är det som gäller. Om vi nu kan hjälpa med det här så förutsätter vi att man kan göra det. Nästa år borde man kunna göra det. Det finns en gräns. Vi kan inte stödja mer. Nu har vi sträckt oss väldigt långt. Det finns naturligtvis en gräns och den kommer naturligtvis att ta slut. Vi har också sämre ekonomi 2023, liksom andra kommuner, och då är detta inte möjligt på samma sätt som vi har gjort nu.



Jesper Birgemo är ordförande för KFUM Kalmar Basket. Hans klubb får inte något bidrag, och så här ser han på att IFK Kalmar och FBC Kalmarsund får pengar.

- Om det är ett damelitidrottsstöd så är det väl de här två damverksamheterna vi har som håller kommunens klassning på elitidrott. Möjligtvis rugbylaget som är i högsta serien och futsalen med FC Kalmar.

- Det är väl bra att man gynnar eliten. Sedan jämställdhetsperspektivet tycker jag är svårt. Då tycker jag att om man ska stötta något så borde man göra det på flickidrotten som är det verkliga problemet. Det är inte jättemycket kommuninvånare som spelar i de här elitlagen. Om man säger att det är ett samhällsintresse bakom bidragen, då borde man ju se det på arenorna om det var så. Jag har inga problem med att man har elitbidrag, men jag tycker absolut att om man ska stötta jämställdhet och likabehandling då är det ju flickidrott som ska prioriteras. Jag har även noterat att IFK Kalmar tömde flicklagens lagkassor, så det kanske inte är den verksamheten man ska stötta främst utan sannare flickorna som blev av med pengarna och inte de som gjort av med pengarna.

- Det här är ju retorik. Det är klart att kommunen måste hitta ett sätt hur man kan rikta pengar när det finns en kris eller kaos någonstans. Nu är det panikartat och man behöver lösa en elitlicens, då går det väldigt snabbt. Så det känns ju som att innebandyklubben är den stora vinnaren, som får ett lika stort stöd. För man kan inte göra skillnad på de här två verksamheterna. Så löser man det så och så hittar man ett regelverk. Är kravet att man ska spela i högsta serien, ja då ska ju även FC Kalmar ha det för sitt futsallag på damsidan.

Jesper Birgemo hade gärna sett att hans förening också fått hjälp av Kalmar kommun.

- Jag hade gärna sett stöd till vår förening också. Vi gick upp med både dam och herr den här säsongen. Det får man ju inga stöd för. Så det kanske är skillnad på sport och sport. Fotbollen har ju inte jättelite bidrag så som det är. Men det kostar lika mycket att åka till Luleå med ett basketlag som det kostar för ett fotbollslag oavsett bidragsnivå, säger han.

Bertil Dahl, andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker inte att man är schystare mot IFK Kalmar än mot andra föreningar.

- Det här är ett ganska brett stöd till föreningar. Det är till många föreningar. Det är flera. Vi försöker ha en dialog med andra föreningar också så att det ska bli så rättvist som möjligt, så vi inte särbehandlar föreningar. Men sedan är det olika förutsättningar ibland och det kan göra att man måste titta speciellt på det. Men de här föreningarna finns det ett samhällsintresse för att de här föreningarna är aktiva och kan fortsätta. Det är väldigt många människor som berörs av den här verksamheten. Vi ser samhällsintresset i att stödja IFK Kalmar och därför har vi lagt fram det här förslaget, säger han.

IFK Kalmars ordförande Håkan Brynielsson är anställd som konsult av Kalmar kommun och hans fru är hållbarhetschef på kommunledningen, som sitter i samma hus som kommunalråden.

När Fotbollskanalen frågade Brynielsson om han ser någon intressekonflikt eller dubbla-stolar-situation med att han förhandlar med kommunen för IFK:s räkning så svarade han:

- Nej det gör jag inte. Det är två helt vitt skilda frågor.

Men vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Johan Krantz, reser frågetecken över Brynielsson och hans frus kopplingar till kommunen.

- Man kan ifrågasätta lämpligheten i att man jobbar som konsult åt kommunen och har den positionen som Håkan har, det kan man ju diskutera. Sedan blir ju det spekulationer. Vi måste ju utgå ifrån att man sköter sina åtaganden. Sedan har det hissats en del röda flaggor nu då i och med de här många olika aktiviteterna för att rädda ekonomin, och då vill man ju veta vart alla pengarna har tagit vägen och hur det egentligen ser ut, säger Krantz och fortsätter:

- Det känns mer sunt och riktigt att klubben egentligen borde sikta på en omstart. För det känns som att det har blivit ett självändamål att man ska vara ett allsvenskt lag. Men det behöver ju finnas förutsättningar för det och det går ju inte att gå på konstgjord andning hur länge som helst och bara pumpa in pengar. Någonstans måste man kunna bära sin egen förening och sin egen aktivitet utan att det ska finansieras helt och hållet av skattebetalarna. Jag tycker inte att det är rimligt.