Officiellt: Banusic lämnar Linköping - återförenas med gamla guldtränaren i Kina

Marija Banusic saknades senast för Linköping. Klubbens förklaring var att stjärnan skulle ha ledigt en tid av "personliga skäl". Nu är det klart att Banusic lämnar LFC för en flytt till Kina.

22-åringen har skrivit på för Beijing BG Phoenix, bekräftar hennes agentur i ett pressmeddelande. Laget tränas av den tidigare guldtränaren i Linköping, Kim Björkegren. Banusics tidigare lagkamrat Elena Sadiku finns också i laget.

- Jag har mitt SM-Guld, vilket är det största och egentligen enda relevanta man kan vinna inom Svensk damfotboll. Jag känner att jag uppnått det, och var redo för nya utmaningar. Jag styrs av just utmaningar, både som spelare men även som människa, och ser fram emot att komma till en professionell miljö i Kina. Jag ser fram emot att hjälpa laget, och att göra laget bättre vilket de kommer att bli med mig. Det är en utmaning som är svår att tacka nej till, och jag ser verkligen fram emot att återförenas med Kim Björkegren och Elena Sadiku, säger Banusic i ett pressmeddelande från Neverland MGMT.

Björkegren ledde LFC till guld 2017 men lämnade sedan klubben. Marija Banusic har talat väldigt varmt om tränaren, och skrev i ett sms till Fotbollskanalen när det blev klart att Björkegren lämnade:

"Vi har etablerat ett vinnande lag med nya spelare som rullat in under hela säsongen och det tror jag har mycket med hur han ser till varje individ och deras spetsegenskaper, och i sin tur skapat en spelidé utifrån oss spelare. Självklart är det tråkigt att han lämnar men förhoppningsvis är det bäst för hans utveckling och jag önskar naturligtvis all framgång till honom. Att komma från elitettan och avancera till kvartsfinal i CL samt ta ett SM-guld första året i högsta serien, finns inte många tränare som har lyckats med det, om ens någon."

Kim Björkegren ser nu mycket positivt på att återförenas med Banusic.

- Det känns riktigt spännande att dels få jobba med Marija igen. Jag vet att hon har goda förutsättningar att kunna ta den här ligan med storm, och att komma in i det duktiga laget vi har, och spela framför en spelare som Vero Bouquette, kommer passa Marija perfekt. Vi har saknat en naturlig målskytt under våren, och den luckan kommer definitivt att fyllas utav Banusic. Hon kommer få tid och utrymme att göra det hon är bra på, och inte behöva axla någon roll som hon inte känner sig trygg i. Vi vet vad vi får, och Marija vet vad hon får när det kommer till det spelmässiga då vi tidigare haft ett succéartat samarbete. Marija är en spelare som kan avsluta med bägge fötterna, med power eller känsla. Jag är övertygad om att Marija kommer att passa perfekt hos oss och ser fram emot hennes debut, säger han i pressmeddelandet.



Marija Banusic gästade i slutet på oktober i fjol podcasten "Lundh" och talade då bland annat om Kim Björkegrens stora betydelse för henne. Se avsnittet i spelaren ovan.