Officiellt: Danielsson lämnar AIK för Rangers

2020 anslöt Jenny Danielsson till AIK, och var med när laget tog klivet upp från elitettan till damallsvenskan året som följde. Nu tar finskan nästa steg i karriären, då hon lämnar Stockholmsklubben för skotska Rangers.

- Jag är glad över att kunna välkomma Jenny till truppen och jag är nöjd med att hon valt att flytta till Skottland. Vi har följt henne noga de senaste månaderna och såg henne spela på högsta nivå under EM i sommar. Hon kommer bli ännu en positiv förebild för våra unga spelare i truppen och hennes erfarenhet komma bidra till gruppen, säger tränare Malky Thomson.

På Instagram tar Danielsson avsked efter sin tid i AIK och skriver då följande:

ANNONS

"Min tid här under de senaste två och ett halvt åren har varit bland den bästa i mitt liv. Jag vill tacka alla som jag har mött under min tid i klubben. Tack för att ni tog emot mig och för att ni fick mig att känna mig hemma. Låta mig vara mig själv och växa som spelare och person. Alla som jag mött under min tid i AIK har lärt mig något och format mig till att bli bättre och bättre".

Via Rangers hemsida ger hon även en kommentar om sin nya klubb.

- Det är fantastiskt, det är en väldigt historisk och stor klubb med höga ambitioner att vinna så ajg är väldigt taggad för vad som komma skall, säger hon.