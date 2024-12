Officiellt: Djurgården trippelvärvar - plockar in Jonasson, Svensson och Koivunen

Alexandra Jonasson hade tidigare meddelat att hon lämnar Växjö DFF. Nu är Jonasson klar för Djurgården. Men hon var inte den enda värvningen som presenterades på måndagen. Även den tidigare BP-målvakten Anna Koivunen och Annika Svensson från AIK är klara för klubben.

Jonasson tillhörde Växjö DFF i elva år och har 114 damallsvenska matcher på meritlistan.

- När vi sålde Nellie Lilja i somras så bestämde vi oss för att inte ta in en ersättare under sommaruppehållet, vilket gör att vi behöver förstärka på den positionen. Nu får vi in Alexandra som vi följt väldigt länge och hon är precis den pusselbit vi behöver i truppen. En defensiv mittfältare som både städar upp och är spelskicklig, säger sportchef Jean Balawo till klubbens hemsida.

Annons

Jonasson har flera ungdomslandskamper i bagaget.

Även målvakten Anna Koivunen har landslagsrutin, men från det finska landslaget. 23-åringen har varit given mellan BP:s stolpar och i år spelade hon 26 av 26 matcher.

Djurgården blev av med Katelin Talbert under sommaren och sedan dess har Elvira Björklund vaktat målet.

- Jag är duktig med mina fötter och vill vara delaktig i uppspelen. Sedan är jag ju inte 1,90 lång och då måste man vara ganska explosiv och snabb, så det är väl några av mina spetsegenskaper, säger Koivunen till klubben.

Senare på måndagen presenterade man även ytterbacken Annika Svensson. 18-åringen lämnade AIK efter säsongen och är nu klar för Stockholmskonkurrenten till och med 2027.

I år blev det 15 damallsvenska matcher från start för Svensson.

- Nu är det Djurgården som gäller, det känns som rätt steg och jag känner några i laget sedan innan. Så jag ser verkligen fram emot att komma igång, säger Svensson till klubben.