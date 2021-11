Officiellt: Hammarby värvar Engman

Hammarby meddelade under torsdagen att Adelina Engman ansluter inför den kommande säsongen. Den 27-åriga mittfältaren kommer närmast från Växjö, men har även en bakgrund med spel i Kopparbergs/Göteborg, Chelsea och Montpellier.

Engman berättar att hon är glad över flytten till Hammarby.

- Jag kände att jag ville vara i en klubb som är med och slåss i toppen. Det är väldigt viktigt för mig och det är jag övertygad om att vi kommer göra. Sen har ju Hammarby en jättestor supporterkultur och jag älskar att spela inför publik, säger Engman i en kommentar på klubbens hemsida.

Bajen-sportchefen Johan Lager:

- Vi har följt Adelina i något år och försökte vid flera tillfällen få loss henne från Montpellier, utan att lyckas få till det. Nu fanns äntligen möjligheten och då gick förhandlingen snabbt. Vi ser att Adelina kommer passa in i vårt spel, då hon tillför snabbhet men också kan vara med och bygga upp vårt anfallsspel. Hon kan spela på flera positioner framåt vilket ger oss flexibilitet. Hennes erfarenhet från damallsvenskan, Chelsea, Montpellier och Finlands landslag kommer att hon ta med sig in i Hammarby. Det är en mycket meriterad spelare vi får in.

Engman har även gjort tio mål på 77 A-landskamper med Finland.