Officiellt: Norrköping säljer Cato

IFK Norrköpings landslagsmeriterade lagkapten My Cato lämnar för Crystal Palace, som i år är nykomling i engelska högstaligan Women's Super League. Under söndagen bekräftar Peking spelarens flytt till England.

22-åringen är glad över transfern, samtidigt som hon vill återvända till IFK i framtiden.

- Jag kommer absolut vilja spela för IFK igen. Många som är här har jag spelat med i tre år i IFK Norrköping. Jag har träffat vänner och människor för livet här i föreningen. Det känns fint ändå och jag ser det inte som ett hej då utan mer ett "på återseende", säger hon på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag har haft bra samtal med coachen. De har en bra syn på hur bra jag är som fotbollsspelare och hur de vill använda mig i deras spelsystem. Det var en del som lockade.

Cato ser nu fram emot att testa sina vingar i England.

- Att det är ett stort steg med tanke på vilka spelare som spelar i den engelska ligan. Det är mer professionellt än här i Sverige. Det kommer att bli ett stort och lärorikt steg som jag tror att jag kommer lära mig mycket av. Jag känner mig så redo som jag kan vara. Jag känner att jag har växt så mycket av de tre år som jag varit här och när det här erbjudandet med Crystal Palace kom så kändes det rätt, magkänslan. Med tanke på att det blev en bra affär för IFK och att alla parter verkar nöjda så känns det ännu bättre.

Om att bli proffs utomlands säger hon följande:

- Ja, jag har alltid drömt om att bli fotbollsproffs. På senare har man känt att man vill ut för att det är så professionellt. När man pratar med folk som spelar ute i Europa så känns det som en bra miljö att fortsätta utvecklas i. Ju mer kliv och ju mer jag vuxit här i Norrköping så har det blivit ännu klarare att jag vill ta steget ut, men samtidigt har jag i åtanke att jag kommer komma hem en vacker dag. Jag är så otroligt tacksam för så mycket: alla lagkamrater, supportarnas stöd och alla människor jag träffat. Tack!

IFK Norrköpings sportchef Dennis Popperyd:

- My har betytt, betyder och kommer alltid att betyda mycket för IFK Norrköping. Oavsett vilken klubb hon spelar i så kommer My alltid vara en stor del i historien inom IFK Norrköping dam. Att ha varit seriens yngsta kapten visar också vilken person My är och vilken påverkan hon har haft på alla inom föreningen.

Norrköping är just nu på femte plats i damallsvenskan.