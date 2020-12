Officiellt: Olivia Schough lämnar Djurgården: "Ett tufft beslut"

Efter 13 mål och 11 assist på 48 matcher tackar Djurgårdens lagkapten Olivia Schough för sig och lämnar klubben, då hennes kontrakt går ut vid årsskiftet. Det bekräftar både spelaren själv och klubben på Djurgårdens hemsida under fredagen.

"Två extremt lärorika år i Blårandigt har nått sitt slut. Jag kommer inte att spela i Djurgården nästa säsong. Det är ett tufft beslut men av olika anledningar rätt beslut. Jag har utvecklats som både människa och spelare och vill från botten av mitt hjärta tacka hela klubben för en helt oförglömlig tid.

Ett speciellt tack till mina fina lagkamrater, tränare och ledare. Jag tror på er och kommer följa alla kommande derbyn med spänning.

Jag har burit kaptensbindeln med en enorm stolthet och känt stödet från alla fantastiska supportrar. Djurgården kommer för evigt finnas i mitt hjärta och det är mycket tack vare er", skriver Schough i ett meddelande på Djurgårdens hemsida.

Djurgårdens sportchef Jean Balawo säger till hemsidan att det inte kommer som en överraskning, utan att man har haft det lite på känn.

- Vi har haft detta lite på känn och vi förstår givetsvis att det kan bli så med en spelare som varit så het och bärande som Olivia varit under året, inte minst under hösten då hon till och med blev hela ligans MVP. Det är självklart att hon då får andra intressanta utmaningar och förfrågningar. Jag kan tänka mig att i den fasen av karriären som hon befinner sig i så kanske Champions League eller utlandet lockar och det får vi ha full respekt för. Väldigt tråkigt att vi inte kan behålla henne under vår fortsätta satsning och jakten på att etablera oss bland de högre placeringarna, säger Balawo till Djurgårdens hemsida.

Balawo sa i slutet av november i en intervju med Fotbollskanalen att Djurgården satsar på att sluta topp fem under säsongen 2021.