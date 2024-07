Officiellt: Paulina Nyström till Häcken

Förra veckan kom uppgifter om att Häcken är på väg att värva Paulina Nyström, 23, från Juventus. Nu är övergången officiell.

Häcken meddelar via ett pressmeddelande att Nyström signerat ett avtal över säsongen 2027.

- Det är en mycket skicklig spelare vi får in. Hon har mycket god fysik men är även väldigt skicklig med boll, både rättvänd och felvänd. Vi får in en spelare som är mångsidig och som vi kan använda på flera olika positioner. Samtidigt får vi in ännu mer internationell rutin i vår befintliga spelartrupp, säger Christian Lundström, fotbollsansvarig.

Även Nyström själv uttalar sig.

- Jag älskar fotboll och jag älskar att vinna. Jag är en person som tycker det är kul med utveckling och det är också någonting som BK Häcken står för, säger hon och fortsätter:

Annons

- BK Häcken är en väldigt professionell förening och det är någonting som verkligen har stärkts sedan jag kom hit och fått se mer av klubben. Jag ser verkligen fram emot detta.

Nyström hade kontrakt med Juventus till nästa år och det talades tidigare om en utlåning, men detta är alltså en permanent övergång.

Rapporterna från förra veckan gjorde gällande att Häcken betalar 80 000 euro, motsvarande 940 000 kronor. Någon prislapp framgår dock inte av pressmeddelandet.

Nyström gick till Juventus i januari förra året. Hon anslöt från Eskilstuna United sedan laget tvångsnedflyttades till Elitettan efter att inte ha beviljats elitlicens.

I Sveriges U23-landslag har hon gjort nio mål på 25 matcher.