Officiellt: Rosengård förlänger med stjärnspelare

Isländska landslagsbacken Glódís Perla Viggósdóttir, 25, anslöt under 2017 till Rosengård från Eskilstuna United och ser nu ut att stanna i den regerande svenska mästaren ett tag till.

Rosengård meddelar, via klubbens Twitter-konto, att Viggósdóttir har skrivit på ett nytt avtal till 2022.

- Det blir ett spännande år för oss med damallsvenskan och Champions League och jag ser fram emot att ta mig an utmaningen tillsammans med laget, säger 25-åringen i en kommentar på föreningens Twitter-konto.

Rosengård har sex poäng efter två spelade omgångar i damallsvenskan.

