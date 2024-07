Officiellt: Vårhus lämnar Djurgården - och lägger av

Djurgårdens IF går under onsdagen ut med att Ina Vårhus, 27, lämnar - och avslutar sin karriär. Detta efter att ha slitit med skador under det senaste året.

- Min tid i Djurgården har varit fin och jag har fått upplev mycket under min tid här. Men nu väljer jag att avsluta min resa som fotbollspelare efter lite för många skador och nu senast en hjärnskakning. Jag är tacksam för tiden i föreningen och till de människor jag mött som har berikat mitt liv, säger Vårhus på klubbens hemsida.

Vårhus anslöt till Djurgården inför årets säsong. Tidigare har hon även en bakgrund med spel i LSK, Rosenborg, KIL/Hemne, och Ålen.

Annons

- Ina har bara varit hos oss i ett halvår men har under den tiden visat professionalitet på planen och även bidragit i gruppen utanför planen. Tyvärr har hon varit förföljd av olika skador och när hon nu kände att hon ville byta riktning i sin karriär så har vi varit tillmötesgående i det. I dag tog hon avsked av laget och jag vill önska henne lycka till framöver, säger sportchefen Jean Balawo på Djurgårdens hemsida.

Djurgården är placerat på femte plats i damallsvenskan.