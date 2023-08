Officiellt: Växjö hämtar in målvakt från USA

Växjö förstärker inför återstarten av damallsvenskan.

Under tisdagen presenterar klubben att man hämtar in Hensley Hancuff från amerikanska NC Courage, på lån.

- Hensley är en väldigt spännande målvakt som kommer förstärka oss på fler sätt i

spelet. Hon är en duktig målvakt som med sin imponerande längd (1,90 cm) kommer

vara en trygg punkt där bak och kanske framförallt i det längre spelet utifrån, säger klubbens sportchef Dennis Popperyd.

Hancuff om att komma till Växjö:

- Jag är oerhört exalterad och tacksam för denna möjlighet med Växjö DFF. Jag är säker på att detta kommer att bli en framgångsrik relation som resulterar i många positiva saker förklubben, laget och mig själv, säger hon.

Växjö ligger åtta i damallsvenskan efter 17 spelade omgångar.

