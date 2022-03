Piteå chockade Djurgården i premiären och vann stort

Damallsvensk premiär på Tele2 Arena för Djurgården. Över 900 biljetter sålda när Blåränderna tog emot Piteå. Och det blev en besvikelse för hemmalaget nästintill direkt.

Piteå dominerade spelat och trycket var alldeles för högt för att Djurgården skulle hänga med. Redan efter fyra minuter tvingades Elvira Björklund till en jätteräddning, men strax därefter kom målet. I den 9:e minuten skickade Hlin Eiríksdottir ett inlägg som i stället letade sig in i det vänstra krysset förbi Björklund.

Knappt fem minuter senare kom utökningen den hör gången efter att Sanna Kullberg rensade bort en boll från en hörna som Maja Green kunde dundra in i nättaket på halvvolley till 0-2.

ANNONS

Hemmalaget var fortsatt svagt och det var egentligen bara en tidsfråga innan Piteås höga tryck skulle löna sig ännu en gång - och rätt som det var kom 0-3 strax innan halvtidspausen. Katrina Guillou spelade in bollen från högerkanten och Anam Imo kunde enkelt stöta in bollen bakom Björklund.

Piteå drog inte ner på trycket. För redan efter tre minuter i den andra halvleken fick gästerna en frispark som nådde Josefine Johansson, som i sin tur bara behövde glida in bollen i nätet.

Men skam den som ger sig. Linda Motlhalo skickade in ett inlägg till Sara Lilja Vidlund som kunde drämma in reduceringen till 1–4. Det efter knappt tio minuter på planen då hon i den 55:e minuten bytts in för sin damallsvenskadebut med Blåränderna.

Det bjöds sedan inte på mycket mer. Djurgården föll oväntat i premiären och Piteå får med sig tre sköna poäng till Norrbotten.

ANNONS

- Det var mycket som inte fungerade idag, det är svårt att peka ut något direkt. Jävligt tuff premiär, Piteå pressar på och gör det bra. Sedan har de två riktigt bra avslut som ger de två mål. Vidare får de tungt 3-0 innan paus och 4-0 efter paus. Det var inte mycket som gick som det skulle, säger Djurgårdens tränare Magnus Pålsson till Viaplay efter matchen.

På frågan om Pålsson tycker att det finns något att ta med sig från premiären menar han att det är viktigt med tålamod och en fortsatt tro på sitt spel.

- Vi tyckte att vi gjorde massa bra saker i Eskilstuna-matchen och att vi skapade mängder med chanser. Så det är väl någon form av lugn vi måste vi in och en tro på vårt spel. Men det kommer med tiden. Men en premiär är en premiär och nu gick det åt helvete. Så det är bara ta nya tag och visa att man förstår att vi måste jobba ännu hårdare.

ANNONS

Djurgårdens lagkapten Sanna Kullberg berättar efter matchen att laget gjorde sitt bästa efter en tung start, men att det i slutändan inte räckte till.

- Det är tungt, det här var egentligen sämsta möjliga starten på serien. Vi får det tungt i första halvlek med två mål i baken redan efter elva minuter och har ganska svårt att ta oss tillbaka efter den starten. Vi gör det bättre i den andra halvleken och kommer ut med ny energi. Vi får ett större tryck, där vi rett ut lite frågetecken kring hur hantera vår press ska fungera, säger Kullberg.

Kullberg menar dock att hon fortfarande har goda förhoppningar för resten av säsongen.

- Vi kommer nog att ta många kliv framåt under säsongens gång. Vår bästa tid kommer väl egentligen komma lite närmare hösten. Men förhoppningsvis tar vi stora kliv redan under vårsäsongen. Vi har kommit en bit, men vi har inte kommit hela vägen.

ANNONS

Piteås tränare Stellan Carlsson.

- Vi gör en bra match. Man kan inte drömma om en bättre bortapremiär än så här, spelarna gör en makalös prestation.

En del hade räknat bort er inför. Är det här att slå dem på näsan?

- Vi tänker inte så. Om man tittar på hösten förra året tycker vi att vi, prestationsmässigt, ibland började med en bra start och sedan helt plötsligt låg man under. Så var det lite förra året. Men vi har haft en stor tro på spelarna, så jag är mest glad för deras skull att de får gå in och känna "Jäklar, vilken prestation vi gör". Så det är den stora grejen.

Startelvor:

Djurgården: Björklund - Olai, Lövgren, Kullberg, Karlsen - Motlhalo, Lilja, Lindwall, Almqvist - Johansson, Lundin.

Piteå: McGlynn - Green, Löfqvist, Ikidi Michael, Wännerdahl - Johansson, Edlund, Andersson, Guillou - Imo, Eiriksdottir.