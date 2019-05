Piteå krossade Kungsbacka på bortaplan - så gick det i söndagens damallsvenska matcher

IF Limhamn Bunkeflo - Eskilstuna United 0-1 (0-0)

Två lag som hitintills har haft en negativ säsongsinledning, med sammanlagt en inspelad poäng drabbades samman på Limhamns IP under söndagseftermiddagen. Det var hemmalaget som började bäst med en rad vassa kontringar där man flera gånger utnyttjade den stora ytan på Eskilstunas vänsterkant. Gästerna växte däremot alltmer in i matchen, men den första halvleken förblev mållös, 0-0. I den andra halvlekens 60:e minut kom till slut öppningsmålet då Felicia Karlsson framgångsfullt avancerat längst högerkanten och osjälviskt spelat bollen till Kajsa Collin som enkelt kunde raka in Eskilstunas ledningsmål. Ett ledningsmål som blev matchens enda, vilket innebär att Eskilstuna inkasserade säsongens första trepoängare.

Kungsbacka DFF - Piteå IF 1-5 (0-3)

På grund av den tidigare SAS-strejken, som även pågick under föregående helg, drabbades damallsvenskan och Piteås möte med Limhamn Bunkeflo. Gästerna har således haft spelledigt under den senaste veckan. Den kortare “ledigheten” för bortalaget fick resultat direkt när forwarden Nina Jakobsson, efter endast sex spelade minuter, sköt in ledningsmålet. Gästerna fortsatte att ånga på och satte även tvåan efter att Ronja Aronsson spektakulärt skruvat in utökningen direkt på hörna. Drygt tio minuter senare var utklassningen ett faktum, då Julia Karlernäs fått chansen från elva meter och inte kunde göra annat än att sätta 0-3. I den andra halvleken utökade Madelen Janogy gästernas ledning två gånger om och hemmalaget putsade till siffrorna när slutresultatet skrevs till 1-5.

Djurgårdens IF - Kristianstad DFF 0-2 (0-1)

Efter en blytung finalförlust mot Kopparberg/Göteborg tidigare i veckan reste Kristianstad till huvudstaden och anrika Stockholm stadion för, en på förhand, tuff bortamatch. Hemmalaget å andra sidan kom till matchen med bra självförtroende efter den senaste uddamålssegern mot Kungsbacka. Ett självförtroende som däremot inte visade sig i målprotokollet då gästerna ledde i halvtid efter att Therese Ivarssons skjutit in sitt tredje mål den här säsongen. I en andra halvlek, som man trodde skulle sluta mållöst, stängde samme Ivarsson matchen efter sitt straffmål som innebar 0-2 en imponerande skalp i huvudstaden. Efter vinsten är gästerna nu fyra i tabellen med sju inspelade poäng.

Rosengård - Kopperbergs/Göteborg 2-2 (läs mer om matchen här)