Piteås succémittfältare månadens spelare i damallsvenskan

Månadens spelare i Damallsvenskan utses av Elitfotboll Dam tillsammans med Svenska Spel och C More. Utmärkelsen går till den spelare som enligt omröstning i juryn gjort störst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden.

Juryn består av lagkaptenerna från samtliga lag i Damallsvenskan och Malin Swedberg (C More). Vinnaren presenteras i Damallsvenskan och Svenska Spels sociala medier plus i C Mores matchsändningar.

Vinnaren en check på 10 000 kronor från Svenska Spel att skänka till valfritt samhällsengagemang i sin klubb.