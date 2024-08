Polisen efter hoten mot Rosengårdsspelaren: "Ingen misstänkt"

Efter FC Rosengårds seger mot BK Häcken blev det känt att Rosengård polisanmält två hot mot en spelare i laget. Det första hotet kom in under söndagen och följdes av ytterligare ett hot på måndagen.

Det var ökad säkerhet kring måndagens match och efteråt stoppades Rosengårdsspelarna från att göra intervjuer.

Nu ligger ärendet hos polisen.

- Jag har tittat på den anmälan som upprättades under söndagen. Där har någon via sociala medier riktat hot mot en spelare. Vi har ingen misstänkt och utredningen pågår just nu, säger Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling till Fotbollskanalen.

- Vi tittar på möjligheterna att kunna spåra de här hoten. Det är ett viktigt steg i det här, fortsätter han.

Under tisdagen meddelade FC Rosengård att man kommer hålla träningarna stängda den här veckan.

- Just nu rubriceras det som olaga hot av normalgraden. Det andra alternativet är grovt olaga hot och det rubricerades det inte som när jag tittade senast. Men man ska ha klart för sig att en rubricering kan korrigeras, säger Nils Norling.

Det är inte första gången som FC Rosengård polisanmäler hot mot spelare. I maj i år inträffade en liknande situation.

Hänger de senaste hoten ihop med det som anmäldes i våras?

- Vi kan inte säga någonting definitivt, att det skulle vara samma som ligger bakom. Men självklart måste vi titta på om det kan vara så när det är hot som berör en och samma fotbollsförening, säger Norling.