Roddar tillbaka i damallsvenskan - hoppas slå sig in VM-truppen: "Jobbar för det…"

Det var först när Kopparbergs/Göteborg FC lades ner efter SM-guldet som Julia Roddar bestämde sig för att testa vingarna utomlands. Flyttlasset bar av till Washington Spriit i den amerikanska högsta ligan och huvudstaden där hon representerade Washington Spirit.

Två säsonger senare och en mästartitel är hon nu tillbaka på svensk mark. Den landslagsmeriterade mittfältaren har skrivit på ett kontrakt med Hammarby som sträcker sig över 2025.

- Vi har haft kontakt till och från under ett år ungefär men jag kände att jag trivdes sjukt bra i Spirit och tror på det de kommer att bygga upp. Men jag hade en hemlängtan och ligan i Sverige är bra så det kändes rätt att komma hem, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Hammarby har något spännande på gång så det ska bli kul att få vara med under några år och bygga upp någonting och förhoppningsvis kunna hjälpa till att bli bättre.

Men det var inte självklart att valet skulle falla på Hammarby – flertal klubbar i Sverige och ute i Europa har jagat Roddars underskrift.

- Det fanns intresse från andra ligor men det kändes rätt för mig att komma hem och närmre familjen och till en klubb som vill framåt.

Tillbaka till Washington Spirit och USA där det varit skakigt. Bland annat hotade NWSL-spelarna att strejka i vintras då man var utan ett kollektivavtal. Men med en dag kvar kom ligaägarna och spelarföreningen överens. Dessutom sparkades även Spirits huvudtränare, Richie Burke då flera spelare vittnat om emotionell misshandel. Sedan skedde det även ett ägarbyte i klubben.

- Det har ju hänt ganska mycket under de här två åren som jag har varit i Spirit och även om man fokuserat på fotbollen så har det funnits i bakgrunden, säger Roddar.

30-åringen var en viktig del i Peter Gerhardssons landslagstrupp under 2021 och var med när Blågult tog silver under OS i Tokyo. Men efter samlingen i Algarve under våren uteblev flera landslagssamlingar under 2022 och Roddar missade EM i England.

”Har inte jättemycket att säga mer än att jag är besviken och hoppades komma med. Min liga fortsätter här i USA så nu är det 100 procent fokus på den”, skrev hon i ett meddelande till Fotbollskanalen då.

USA ligger ju en bit från Sverige – har det ställt till det för dig tror du?

- Det har ju varit lite jobbigt för det är ju jättelånga bortamatcher, man reser konstant och bor i en resväska. Det är man inte van vid som svensk, det är så fruktansvärt stort där. Och när man väl ska hem på landslag så är det tidsskillnad och resor över atlanten nästa varje månad, som det var för mig under 2021, det är väldigt speciellt. Det tar rätt hårt på en för man måste hålla sig i fysisk form jämt, men min kropp blir ganska påverkad av det. Det är ganska jobbigt när man vill känna sig pigg men har jetlag i benen, det slipper jag nu på svensk mark.

I samråd med Sofia Jakobssons tränare fick hon lämna en samling och lämnades utanför en annan, har du haft en liknande situation?

- Jag vet inte hur den kontakten har sett ut, och sen har det varit lite stökigt för vi har bytt tränare. Men jag skulle säga att det personligen har känts som att man är ganska långt borta för att de ska ha koll, jag tycker att jag har ett ganska starkt år bakom mig men det är ju upp till honom (förbundskapten, Peter Gehardsson reds. anm.) att se det och ta ut laget. Nu när jag är i Sverige så är jag i samma land och nu kan de se matcherna som jag spelar lajv. Det blir en helt annan grej än att behöva kolla via en skärm och dessutom behöva kolla tillbaka på matcher. Samtidigt vet man att det är många spelare som de måste ha koll på, men nu känner det som att man kan ge det en fair chans när jag spelar i Hammarby och förhoppningsvis kommer jag med i landslaget mer under våren och hösten och sommaren, säger 30-åringen.

Hur har dina samtal med Peter Gerhardsson varit?

- Vi har haft lite kontakt till och från. Jag var skadad i åtta veckor efter EM och innan EM hade vi inte jättemycket kontakt. Jag kände att jag kom i form nu under hösten, men vi har inte haft så mycket kontakt mer än att jag är tillbaka och uttagen, det ska bli riktigt kul.

I sommar väntar ett världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland. Sverige spelar i grupp G där man kommer att ställas mot Argentina, Sydafrika och Italien. Ett mästerskap som mittfältaren hoppas att hon kan slå sig in i när det är dags för förbundskaptenen att ta ut sin trupp på 23 spelare.

- Absolut. Jag sätter ganska höga mål sedan får man jobba för det och skulle det gå igenom så skulle det vara kul.

Sedan Roddar flyttade hem för några veckor sedan har det spenderats en hel del tid på bryggeriet ”Tre döttrar” – ett bryggeri som mittfältarens far, Anders, har startat upp efter att ha byggt om ett förråd i huset. I sortimentet finns två ipor och två lager. 30-åringen har själv varit med och bryggt en öl som hon ser framemot att smaka när det blir dags.

- Det har faktiskt blivit en julöl under ledigheten, så den ser jag framemot att testa den, avslutar hon.