Rosengård-bas utesluter inte höst-vår vid kris: "Bättre att ta ett tufft beslut"

Damallsvenska FC Rosengård lever i väntans tider på beslut om när tävlingssäsongen ska börja igen. Klubben har precis som Malmö FF i herrarnas allsvenska beslutat att stänga A-lagets träningar för allmänhet och media.

- Det är viktigt att hitta vägar för att minska smittspridningen. Spelarna byter om hemma och möts på träningsplanen, vi försöker att undvika att träffas i onödan, säger FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson till Fotbollskanalen.

Hur var din reaktion när den allsvenska starten ställdes in?

- Min syn på det är att det är imponerande hur hela idrottsvärlden tar ansvar i en världs- och samhällskris. Det är ganska tuffa beslut för hela idrottsvärlden att ta och jag är imponerad över det. Folk har visat att man inte bara ser till det egna egot, säger Wifvesson.

Han fortsätter:

- Det har ställts in slutspel i olika sporter, just slutspel som brukar vara den stora kassakon för klubbar. Samtidigt är det svårt att prestera under den oro som råder nu. Men alla som är friska kan gå till träningar. Det är viktigt att tänka på något annat i denna stund och hitta en plats för det.

Ordföranden befarar dock att en allsvensk premiär kan ligga månader bort. Om en krissituation förvärras utesluter han inte ett höst-vår-upplägg för damallsvenskan.

- Ingen vet när vi kan besluta något om start av elitserierna men viktigt är att sätta ett datum längre fram än att sätta datum för tidigt och sedan ta nya beslut vecka efter vecka. Det är inte hållbart, säger Wifvesson.

Han fortsätter:

- Vi behöver ett fast datum och kan inte hålla på och boka om flygresor till bortamatcher och så vidare. Jag tror inte det kommer börja spelas fören sommaren, kanske till och med senare. Det är bättre att ta ett tufft beslut än att ha många matcher som ska flyttas om.