Rosengård bytte tio spelare inför CL-returen - föll sedan med 1-5: "Ett helhetspaket"

FC Rosengård vann den första playoff-matchen till Women’s Champions League mot Spartak Subotica i onsdags. Kommande onsdag väntar returmötet på Malmö IP, men under lördagen stod en match med Hammarby på schemat.

Caroline Seger byttes in efter en timme mot Bajen när Rosengård rasade ihop i den andra halvleken och släppte in tre mål. Detta med en elva där medelåldern låg under 23 år. Lagkaptenen ser dock en poäng med att spela orutinerade namn mot toppmotstånd.