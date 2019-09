Rosengård kom undan med blotta förskräckelsen - inhoppare matchhjälte mot krislaget

Kungsbacka DFF - FC Rosengård 1-2 (1-1)

Serieledande Rosengård började bäst på Påskbergsvallen och fick även en drömstart i bortamötet mot tabelljumbon Kungsbacka. Efter en dråplig felpassning i hemmaförsvaret kunde gästerna kontra och spräcka nollan genom klassavslutaren Anna Anvegård. Till Rosengårds förmodade förvåning lyckades faktiskt hemmalaget få in en kvittering och lagen gick till pausvilan i likaläge. Under i stort sett hela den andra akten tryckte det förhandstippade bortalaget på för att återta ledningen – något man lyckades med i den 79:e minuten. Efter att ha blivit inbytt 20 minuter tidigare sköt Anam Imo segern till Rosengård. Innan domaren han förkunna att matchen var slut brände även gästernas Jelena Cankovic en straffspark.

IF Limhamn Bunkeflo - Växjö DFF 1-1 (1-1)

Trots att Växjö var närmast att ta ledningen i Skåne efter ett inlägg i stolpen, knappt 15 minuter in i matcher, var det hemmalaget LB07 som öppnade målskyttet. Nathalie Hoff Persson transporterade boll och spelade in den snett inåt bakåt till Sophie Sundqvist – som tryckte in 1-0 i det vänstra krysset. Men före halvtid var det kvitterat – den gången genom Stina Lennartsson – och de första 45 slutade oavgjort. Efter kvitteringen med tio minuter kvar av matchens första halvlek lyste målen med sin frånvaro på Limhamns IP under de resterande 45 minuterna. Därav slutade tillställningen mellan LB07 och Växjö oavgjort.