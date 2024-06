Rosengård med ny kross - släppte in första målet på nio matcher: "På tiden"

På onsdagen skulle den absoluta toppen ställas mot absoluta botten. FC Rosengård mot Trelleborg FF.

Hemmalaget Trelleborg hade inte vunnit en match på hela säsongen, samtidigt som Rosengård hade gått rent i tolv raka omgångar. Gästerna hade dessutom nollat alla sina motståndare de åtta senaste omgångarna, och vunnit med minst 4-0 de senaste fem matcherna.

Och segersviten skulle fortsätta. Rebecca Knaak spräckte målnollan efter nio minuter när hon nickade in 1-0.

Trots att hemmalaget stod upp bra stundtals så blev det en för tuff uppgift att stå emot Rosengård. I den första halvleken skulle Olivia Holdt även hinna bli tvåmålsskytt och Mai Kadowaki göra sitt femte mål för säsongen.

Annons

Ställningen var 4-0 i paus.

Fem minuter in i andra halvlek gjorde Olivia Holdt sitt tredje mål för matchen. Målen fortsatte rassla in även i den andra halvleken. Knaak nickade in ytterligare ett och inhopparna Mikaela Stojanovska och Emilia Larsson gjorde varsitt.

Innan matchen var över hade ställningen hunnit bli 9-1 där Sofie Bredgaard gjorde det nionde målet.

Men Trelleborg nollades inte, Linnea Prambrant kunde slå in hemmalagets enda mål för matchen på en retur. Det var det första målet Rosengård släppte in på nio omgångar.

- Det var på tiden att någon satte stopp för det rekordet, säger Prambrant till Viaplay.

Nu har Rosengård vunnit sin 13:e match, lika många matcher som Trelleborg har förlorat.

- Man kommer alltid komma in och ha förväntnignar på en, vi är nöjda men vi är inte hundra procent nöjda än, säger Emilia Larsson till Viaplay.

Annons

Startelvor:

Trelleborg: Polozen, Birgerud, Filekovic, Jonsson, Persson, Sternfeldt, E. Persson Welin, Persson Lundgren, Lenir, Persson, Rewucha.

Rosengård: Cumings, Wik, Ayinde, Knaak, Öling, Sprung, Jansson, Schough, Bruun Bredgaard, Kadowaki, Holdt.