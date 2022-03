Rosengård premiärvann - Seger kritisk: "Slarvade väldigt mycket"

Rosengård är regerande mästare i damallsvenskan och tippas i år ta SM-guld för andra året i följd. Under måndagskvällen premiärspelade Skånelaget mot nykomlingen Brommapojkarna på hemmaplan och levererade som förväntat på Malmö IP.

Rosengård tog ledningen efter 20 minuters spel, då den 17-åriga talangen Bea Sprung ordnade 1-0 och i den 61:a minuten punkterade Mimmi Larsson matchen till slutresultatet 2-0. Dessförinnan var BP nära att kvittera, men den gången sträckte Teagan Micah ut sig och räddade en nick mot mål, vilket gjorde att Rosengård höll nollan och vann med 2-0.

Trots segern är Rosengård-kuggen Caroline Seger inte helt nöjd med matchen.

- Jag tycker att vi släppte in BP alldeles för mycket. Det kändes ganska bra när vi gjorde 1-0, men sedan bjöd vi in dem i matchen och vi slarvade väldigt mycket i vårt passningsspel och fick inte kontroll. Vi fick in ett andra mål i andra halvlek, vilket såklart var otroligt skönt, men jag kräver mycket mer, säger Seger till TV6 och fortsätter:

- Man vill alltid vinna och spela fin fotboll. Ibland måste man ta de här matcherna också. Det är första matchen i ligan och vi fick med oss tre poäng. Det är egentligen viktigast, men vi måste upp många snäpp för att hänga med i toppen.

Rosengård ställs härnäst mot Vittsjö borta på söndag, medan BP spelar mot Umeå hemma samma dag i den andra omgången i damallsvenskan.