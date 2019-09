Rosengård vann toppmötet - Göteborg tappar i guldstriden

Göteborg behövde vinna det heta mötet mot Rosengård för att hänga på i guldstriden. Men Rosengård tog kommandot i andra halvlek och kunde visa vilket lag som är bäst i Sverige just nu. Ett slutkört Göteborg föll med 0-2 på hemmaplan.

Det bjöds på toppmöte i damallsvenskan på söndagen när Kopparbergs/Göteborg tog emot serieledarna Rosengård. I förra omgången förlorade Göteborg med uddamålet mot formstarka Eskilstuna och i veckan föll man, återigen med uddamålet, mot Bayern Munchen i Champions League. Man kan minst sagt säga att hemmalaget var sugna på revansch.

Besökande Rosengård storspelade mot Djurgården förra helgen och en vinst i Göteborg skulle innebära att Malmölaget var ännu närmare guldet.

Göteborg satte hög press från start och visade sig orädda för serieledarna. Det var en intensiv inledning med fysiskt spel från båda håll. Rosengårds Sofie Svava tvingades gå av efter en tuff duell, bara tjugo minuter in i matchen. In byttes Jessica Samuelsson som så sent som förra veckan gjorde comeback efter en lång skadeperiod.

Senare kom en otäck kollision mellan Julia Zigiotti och Rosengårds målvakt Zećira Mušović. Göteborgsanfallaren kom fri efter inspel från kanten, Mušović var först på bollen samtidigt som Zigiotti satsade fullt ut. Båda spelarna kunde fortsätta spela.

Det blåste ordentligt på söndagseftermiddagen vilket påverkade förutsättningarna. Efter en halvtimme spelad kunde Rosengård börja etablera mer eget spel och växte allt mer in i matchen. Men det var en tillknäppt tillställning i jämförelse med vårens möte då Rosengård tog ledningen efter bara fyra minuter. De riktigt farliga möjligheterna uteblev i den första halvleken som slutade 0-0.

Göteborg inledde andra halvlek genom att testa skott i medvinden för att sedan fortsätta trycka på. Skyttedrottningen Rebecka Blomqvist hade ett par farliga lägen. Efter en hörna såg hon ut att klacka in ledningen för Göteborg, men målet dömdes bort för offside Även Rosengård kom närmare att spräcka matchens nolla och efter 55 spelade minuter var det de vitklädda som tog kommandot.

Rosengård fortsatte styra spelet och till slut kom målen. Inhopparen Jessica Samuelsson kunde distinkt spela fram till Anna Anvegård som satte dit 0-1 på ett tillslag i 74:e minuten. Minuten senare var det 16-åriga Hanna Bennison som tryckte in matchens andra mål. Samuelsson noterades då för sin andra assist efter att hennes fina inlägg hittade den unga talangen.

Ett slutkört hemmalag lyckades inte ta sig tillbaka in i matchen och tappar nu i kampen om guldet.

Startelvor:

Kopparbergs/Göteborg: Falk, Kuikka, Kollmats, Leach, Koivisto, Roddar, Curmark, Böe Risa, Reubensson, Blomqvist, Zigiotti

Rosengård: Musovic, Björn, Levenstad, Viggosdottir, Seger, Kaneryd, Bennison, Troelsgaard, Svava, Imo, Anvegård