Rubensson slår ner rykte om MFF: "Hade ingen kontakt med dem"

Elin Rubensson och hennes BK Häcken är nyligen hemkomna från ett träningsläger i Spanien.

Man gick miste om lägrets sista träningsmatch som skulle gå mot SK Brann. Det regnade för mycket och gick därför inte att spela på planen.

- Det hände precis samma sak en gång tidigare så det är inte meningen att vi ska möta dem, konstaterar Elin Rubensson när Fotbollskanalen når henne.

Det har varit några minst sagt turbulenta månader för Diamantbollenvinnaren från 2023. 31-åringen bröt plötsligt kontraktet med Houston Dash i förtid och tog med sig familjen tillbaka till Sverige och Göteborg. Det kan ha verkat hastigt och lustigt för utomstående. Men för Rubensson låg det helt rätt i tiden.

I en tidigare intervju med GP har Rubensson berättat att hon blev gravid under 2024 - och sedan fick ett missfall i vecka tio. Det var en av anledningarna till att familjen Rubensson ville tillbaka till tryggheten i Sverige och också en förklaring till varför hon hade saknats i landslaget.

Summerat blev det nio månader i USA.

- Det var stor skillnad på väldigt många olika sätt. Det visste jag om innan. Det är en annan typ av fotboll med väldigt högt tempo och lite mindre kontroll med bollen. Sedan är det en helt annan kultur utanför planen, säger Rubensson.

- Vi kände att vi var ganska klara med USA. Sedan skapar man vissa kontakter och relationer som är jobbiga att lämna såklart. Men vi har hela tryggheten hemma i Sverige, vi hade vårt hus kvar exempelvis.

När 26 omgångar var spelade i NWSL i fjol stod det klart att Houston Dash landat in som jumbo. Totalt förlorade man 16 matcher, vann fem och och kryssade fem.

Hon utvecklar tankarna kring varför hon valde att lämna USA.

- Det var mycket omständigheterna såklart. En stor del var också att jag hade lite högre ambitioner och krav än vad som ställdes i den klubben. Vi var sist i tabelläget och sedan ville jag spela lite mer den fotbollen jag var van vid. Men vi åkte dit för äventyret och det var jättenyttigt.

När det stod klart att hon och familjen skulle återvända till Sverige var det självklart för Rubensson att det skulle bli en fortsättning i BK Häcken. Ryktena om en flytt till Malmö FF stämde inte alls, enligt stjärnan själv.

- Det var bara spekulationer. Jag vet inte om jag ska säga att jag blev chockad, men förvånad blev jag. Jag hade ingen kontakt med dem. För mig var det bara Häcken som gällde. Jag vet faktiskt inte var det kom i från?

Folk kanske ville se dig i MFF?



- Haha. Ja, så kanske det var.

Kontraktet med Häcken är påskrivet sedan en tid tillbaka och sträcker sig till och med säsongen 2027. Men det är inte samma Hisingslag som Rubensson var en del av senast. Många spelare har lämnat: Filippa Curmark, Elma Junttila Nelhage, Loes Geurts, Josefine Rybrink, Katariina Kosola, Ruby Grant och Clarissa Larisey.

Några spelare har också tillkommit. Däribland Nesrin Akgün, Fanney Inga Birkisdóttir, Carly Wickenheiser, Emilie Byrnak och Helena Sampaio.

- Även om det är ett ganska så nytt lag så kommer jag fortfarande tillbaka till samma klubb och samma förening. Det är inte mycket som har förändrats mer än spelarna på planen. Mak är ju kvar exempelvis.

Sejouren i USA var Rubenssons första utomlands.

Man har förstått att du är hemmakär. Var det här det utlandsäventyret som blev, eller kan det bli fler?



- Jag har lärt mig att man aldrig ska säga aldrig. Men just nu är det såklart fokus på att landa i allt här hemma.

På tal om att landa, hur mår du och kroppen efter både en graviditet och ett missfall?

- Jag mår bra nu. Det var tufft där i slutet på förra året, men vi fick också mycket tid att landa i allt. Vi har tagit det ganska sakta men säkert och dragit igång lugnt. Även sedan jag kom till Häcken så har jag startat ganska lugnt.

Hur var det att det spekulerades kring var du var, i samband med att du missade två landslagssamlingar?

- Det var jobbigt med tanke på att jag var i de situationerna som jag var i. Först att jag var gravid och sedan med missfallet. Det är klart att det spekuleras och det förstår jag. Det är många som går igenom tuffa saker och ibland måste man göra det själv. Men jag har som sagt förståelse för att folk undrar. Det var också lite därför som jag valde att gå ut och prata om det.

Hur har reaktionerna varit?

- Bara positivt. Så har det varit med alla vi har pratat med. Det är därför jag har valt att prata mer om det. Kanske kan det få fler att våga prata om det. För mig har det varit jätteskönt. Som jag sagt tidigare, vi är inga maskiner.

När Elin Rubensson var gravid med sin son, under 2020, så var det innan Fifa klubbade igenom sin gravidpolicy. Det var först under 2021 som policyn blev verklighet och den innebar bland annat att spelaren skulle ha rätt till föräldraledighet och att klubben inte kunde sparka spelaren. Policyn utvecklades under 2024, bland annat genom att även gälla fotbollstränare.

Du som har kommit tillbaka till proffsfotbollen efter en graviditet, är din bild att klimatet har förändrats?

- Det har absolut hänt någonting. Jag kan bara jämföra med när jag blev gravid 2020. Då var jag jättenervös över att berätta det för klubben. Då fanns det inga riktlinjer, inga policys. Det fanns inget skyddsnät. Visst hade vi försäkringskassan, men jag kände att det här är någonting som vi måste ta upp. Det ska finnas en policy och om jag väljer att bilda familj under min karriär så ska det finnas stöd. Sedan var Kopparbergs som jag tillhörde då väldigt stöttande.

- Det var någon till som gick igenom samma sak ungefär samtidigt som mig och det har varit viktigt att ha förebilder som har gått i bräschen. Det gjorde att det blev fart på klubbar och förbund. Det ska bara vara en positiv grej och du ska inte behöva välja. Du ska i alla fall veta att stöttningen finns.