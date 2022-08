Så ser processen ut - Eskilstuna riskerar tvångsdegradering: "Inga besked ännu"

Den damallsvenska sexan Eskilstuna United är i ekonomisk kris och riskerar tvångsdegradering. I början av juni gick Svenska Fotbollförbundets licensnämnd ut med att United måste ha noll i eget kapital den 31 augusti för att klara elitlicensen till nästa år.

"Eskilstuna United DFF, som återigen redovisade negativt eget kapital per den 31 december har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, vilket måste visa minst noll i eget kapital för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen", skrev licensnämnden då.

Sedan dess har Eskilstuna jagat pengar, och tidigare i sommar meddelade United att klubben fortsatt behöver få in runt två miljoner kronor för att rädda föreningen.

Nu är tiden knapp för den damallsvenska klubben - och ordförande Lina Bertilsson har för stunden inget besked att ge om klubben vänt på ekonomin.

"Vi har inga besked ännu. Vi jobbar med bokslutet nu och det plus handlingsplan och budget ska lämnas till elitlicensnämnden 1 oktober", skriver Bertilsson till Fotbollskanalen

Kjell Sahlström, sekreterare i licensnämnden, förklarar hur processen ser ut framöver.

- Det är per den sista augusti, i morgon, som de ska upprätta bokslutet. Sedan tar det några dagar att göra periodiseringar i bokslut och få det underskrivet av styrelse och få en revisor att granska det. Det är den 1 oktober som de ska leverera bokslutet till oss, som är per den 31 augusti, säger Sahlström till Fotbollskanalen.

- Sedan kommer licensnämnden behandla det, precis som alla elitlicens-ärenden, under hösten, och meddela beslut efter att seriespelet är avslutat.

Om det är så att den damallsvenska sexan fortsatt har ett negativt eget kapital blir det mest sannolikt tvångsdegradering en serie, det vill säga till elitettan.

- Det som kan hända är att de inte får en elitlicens, och sedan övergår det till en tävlingsfråga, som ligger utanför licensnämndens område. Man måste ha en elitlicens för att få spela - annars ska man bli degraderad en serie. Så ser regelverket ut, men just själva degraderingen faller utanför licensnämndens beslut. Licensnämnden fattar bara beslut om de får elitlicens eller inte.

När tror du att beslutet kommer?

- Man kan inte säga ett datum, men man sitter inte och tjuvhåller på beslut, som man är klar med. Ambitionen brukar vara att meddela alla beslut samlat, och inte sprida ut delbeslut. Det blir någon gång i november när man är klar helt enkelt.

Eskilstuna ställs söndagen den 11 september mot Linköping på bortaplan i damallsvenskan. Åtta seriematcher återstår av säsongen.