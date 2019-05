Så stor är VM-ersättningen från Obos till damallsvenska klubbarna

Obos ger ersättning till damallsvenska klubbar som har VM-spelare. Nu står det klart att sex klubbar får ersättning av bostadsbolaget. - Alla pengar in är viktiga pengar in, säger Linköpings klubbdirektör Ann-Sofie Brehmer Hjertstedt till Fotbollskanalen.

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson presenterade under torsdagskvällen sin trupp till sommarens världsmästerskap i Frankrike. Gerhardsson tog ut 23 spelare, varav tolv spelare i truppen som tillhör klubbar i damallsvenskan. Det innebär därmed att sex svenska klubbar - Rosengård, Linköping, Kopparbergs/Göteborg, Piteå, Djurgården och Växjö - får ersättning både av Obos och senare av Fifa.

Damallsvenskans namnsponsor, bostadsbolaget Obos, meddelade i slutet av september i fjol att det går in och betalar 75 000 kronor (i engångssumma, inte per dag) per svensk eller norsk spelare som tas ut till mästerskapet.

Linköping och Kopparbergs/Göteborg, som har med fyra spelare var i svenska VM-truppen och en spelare var i norska VM-truppen (Linköpings Frida Leonhardsen Maanum och Göteborgs Vilde Bøe Risa), får därmed 375 000 kronor i ersättning, medan Rosengård som har med tre spelare i svenska VM-truppen och en spelare i norska truppen (Lisa-Marie Karlseng Utland) får 300 000 kronor.

- Alla pengar in är viktiga pengar in. Det är ju tufft med budgeten och nu är vi också under ett kontrollår, så vi är tacksamma för varenda krona vi får, men sedan kan man ju tycka att 75 000 per spelare är lite med tanke på det herrarna får med 75 000 per dag (av Fifa). Det är däremot såklart välkommet, säger Linköpings klubbdirektör Ann-Sofie Brehmer Hjertstedt till Fotbollskanalen.

Piteå, Djurgården och Växjö har i sin tur med en spelare var i svenska VM-truppen och får därmed 75 000 kronor var av bostadsbolaget.

Fifa har sedan tidigare även meddelat att damklubbar för första gången i år kommer att få ersättning för att de lånar ut sina spelare till respektive landslag under ett mästerskap. De kommer att få dela på 77,3 miljoner kronor i ersättning från Fifa och den totala summan beror på hur länge spelarna är med under mästerskapet.

Fifa meddelade även i oktober i fjol att prispengarna i VM 2019 ökar från 15 miljoner dollar 2015, 135 miljoner kronor, till 30 miljoner dollar, 270 miljoner kronor, i sommarens mästerskap. Det är däremot än dock endast runt 7,5 procent av prispengarna i herrarnas VM i Ryssland 2018.