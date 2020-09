Schelins tidigare klubbar gör upp om guldet: "Kommer att bli svintufft"

Lotta Schelin inledde elitkarrären i Kopparbergs/Göteborg, hade sina största framgångar i Lyon och avslutade alltihop i Rosengård. Hon kan båda klubbarna som slåss i toppen av damallsvenskan i år.

Schelin är en av Sveriges absolut största genom tiderna. Hon har vunnit Champions League tre gånger om, hon har gjort flest landslagsmål av alla som dragit på sig den blågula tröjan genom historien, hon har samlat på sig fem diamantbollar (priser som tillfaller Sveriges bästa damspelare varje år) och på cv:t finns även OS- VM- och EM-medaljer. Men en titel lyser med sin frånvaro i prisskåpet: en allsvensk seger.

Det är dock inget hon grämer sig över:

- Nej, det tänker jag inte så mycket på, skrattar den forna landslagsanfallarna när Fotbollskanalen träffar henne vid Malmö IP en regntung söndagseftermiddag.

Schelin bor i Göteborg men svängde förbi Malmö för att officiellt utses som ambassadör för ett av Rosengårds många sociala projekt, Pride Cup. Hon avslutade karriären i just Rosengård 2018, efter en skada och en lång tid fylld med migränhuvudvärk. Schelins största bedrifter som fotbollspelare kom under tiden i franska Lyon, laget som så sent för några veckor sedan vann sin femte raka titel i Champions League. Schelin hoppade på äventyret i Frankrike tidigt, innan Lyon blev ett världslag alla ville spela i och alla andra ville vinna över. Hon var med och gjorde Lyon till Lyon, helt enkelt. Utöver åren i den franska klubben har Schelin representerat två andra klubbar på elitnivå: Kopparbergs/Göteborg och FC Rosengård. De klubbarna slåss nu om kronprinsessan Victorias pokal årgång 2020. Schelin tror på Rosengård som slutsegrare i den kampen.

- Det kommer bli svintufft men Rosengård, de har en riktigt, riktigt bra startelva och sen lägger man till bänken: fem spelare till som har landslagsmeriter. Det ser ju väldigt bra ut, säger Schelin innan hon skyndar sig för att vara mer diplomatisk och lyfter även fram Göteborg:

- Göteborg har också ett väldigt bra lag. De har sett skitbra ut. Två plumpar nu gör ju inte att de är ute ur racet men...

Schelin drar lite på svaret:

- Det tippar ändock över på Rosengård. Det finns en vinnarmentalitet i Rosengård. De är väldigt bra när de vinner. Det finns det kanske i Göteborg också men de har ju aldrig vunnit. De har varit där och nosat flera gånger men de har aldrig vunnit och byggt upp det, det gör man nu. Men där faller det över till Rosengårds fördel.

Trots den intensiva och spännande säsongen som utspelar sig just nu är Schelins sug efter fotboll inte så värst stort. Hon har andra saker att stå i, som att försöka få sin ettåring att hålla fokus fotbollsmatcherna:

- Det är absolut svårare att kolla på fotboll idag, men det är också roligare - jag vill ju att han ska få se och lära sig uppskatta bra fotboll, säger Schelin om sonens närvaro vid fotbollsmatcherna.

Dessutom vet Schelin vad som krävs för att kunna prestera på elitnivå, och det lockar inte just nu:

- Jag känner mig väldigt färdig. Jag vet ju hur mycket som krävs, det är ju en heltidssysselsättning. Men det är klart, skulle man bara kunna få sina gamla ben och känslan och få möjligheten att bara vara med en match - då hade jag gärna gjort det.

Ingen comeback i sikte alltså. Tur för hennes gamla klubbar Rosengård och Göteborg att anfallarna presterar mer eller mindre vecka ut och vecka in och att behovet av förstärkningar på den positionen inte är speciellt starkt.

Men även om hon inte lär snöra på sig skorna igen kommer Schelin att hålla sig nära fotbollen på ett eller annat sätt. Hon har tidigare jobbat som expert för bland annat TV4. Under VM i Frankrike förra sommaren satt hon i TV4:s expertsoffa. Det är inte omöjligt att hon återvänder i en sådan roll.

- Just nu njuter jag som tusan av att vara hemma med Kalle, men sen ska jag hoppa på roliga grejer så länge jag kan. Bland annat genom tv-jobb. Sen kanske det blir ännu mer fram över. Jag kommer hålla mig runt fotbollen och säkert känna suget starkt, avslutar Sveriges främsta målskytt genom tiderna.