Schough om Eidevalls avsked: "Kom som en chock"

Rosengård besegrade under söndagen Häcken med 2-0 i ett toppmöte i damallsvenskan och toppar nu tabellen med åtta poäng ner till Göteborgslaget. I dag, måndag, kom besked om att Rosengård-tränaren Jonas Eidevall lämnar föreningen för att ta över Arsenal.

Rosengård-stjärnan Olivia Schough var inte beredd på den nyheten.

- Det kom såklart lite som en chock. Det var inget man förväntade sig alls, i varje fall inte jag, men samtidigt är det väl sådant man kanske får vänja sig vid, att det kan hända hur som helst nu för tiden i damfotbollen och det är väldigt glädjande att det kommer in mer och mer pengar i sporten och att sådana här sajningar är möjliga, säger hon till Fotbollskanalen.

Schough fortsätter:

- Men jag är väldigt, väldigt glad för hans skull. Det är en stor klubb, så jag är verkligen bara glad för hans skull, även om det är tråkigt att han lämnar oss.

När fick du reda på det?

- Alla fick reda på det i dag före träningen. Det var skönt att det blev på det sättet. Då kunde han berätta för alla på en och samma gång.

Hur reagerade spelarna?

- Jag vet faktiskt inte. Man satt mest och lyssnade. Jag kan bara tala för mig själv och min första reaktion var: "Oj". Det var en liten chock, men sedan hann man landa i det och förstå att det är så här det fungerar. Det var ett erbjudande han hade svårt att tacka nej till. Det är fullt förståeligt, säger hon.

Vad tror du om hans möjligheter att lyckas i Arsenal?

- Jag tror att han har jättestora möjligheter. Jag fick tyvärr bara äran att ha honom i ett halvår, men under den här tiden har jag sett hur sjukt noggrann han är. Han är väldigt bra på att prata med oss spelare om det är något vi behöver höra eller ventilera, samtidigt som han inte lämnar något åt slumpen. Det är detaljer som analyseras hela tiden. Arsenal är nog väldigt sugna på att ta sig ett steg upp, och det kan nog absolut Jonas bidra med. Det blir en sjukt häftig utmaning för honom.

Kommer Eidevall att plocka med sig ett par spelare från er trupp till Arsenal nu?

- Jag har ingen aning. Det får vi hoppas att han inte gör, säger Schough och skrattar.

Du har inte fått frågan än?

- Nej, det har jag inte. Jag sitter lugnt i båten här nu med mitt tvåårskontrakt och jag är väldigt glad över att vara här. Vi får väl se vad som händer nu efter OS, men jag tror inte att någon kommer att åka med dit, eller det är bara vad jag tror. Det kanske dyker upp något, man vet ju aldrig vad som händer nu för tiden, vilket också är glädjande såklart, säger hon och skrattar.

Schough tror samtidigt att det kommer bli bra med Renée Slegers som ny huvudtränare.

- Det känns som ett väldigt bra val från klubbens sida. Vi får in någon som är här och som har haft kontakt med Jonas under hela det här året. Det känns skönt att inte få in någon helt ny och främmande människa när det har gått så här bra också. Nu får vi in en som tillhör klubben redan och som kan bidra med sina egna tankar, men ändå samtidigt ha kvar det vi har byggt upp, säger Schough och fortsätter:

- Det känns väldigt roligt att få in henne. Vi behöver fler kvinnliga ledare på högsta nivå och hon känns mer än redo. Vi kommer förhoppningsvis kunna fortsätta på den här härliga perioden vi haft och att hon kanske kommer in med lite andra träningssätt och så vidare som bara blir positivt för oss.

Kan en sådan här plötslig förändring påverka er negativt?

- Nej, det tror jag inte. Vi är en så pass rutinerad grupp att det inte ska vara några problem. Vi känner Renée och hon har bra kontakt med oss redan, så det ska inte vara några problem. Jag ser fram emot hösten. Jag är glad för Jonas skull och ser fram emot hösten med en positiv känsla.

Nu är planen att Rosengård ska storma vidare mot SM-guldet.

- Vi är väldigt glada över vinsten i går, då vi vet att Häcken är vår största konkurrent. Nu närmar sig Kristianstad också, så man kan aldrig slappna av. Det är bara att fortsätta och ta varje match som att det är den viktigaste matchen. Om vi kan bibehålla det kan det nog bli guld, säger anfallaren.