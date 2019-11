Seger förlänger med Rosengård - har skrivit på ett nytt treårskontrakt: "Rimmar helt perfekt med vad jag vill"

Seger började sin damallsvenska karriär i Linköping där hon bland annat blev svensk mästare 2009 och vann även svenska cupen i LFC. Hon har även representerat klubbar som Tyresö och de franska klubbarna Paris Saint-Germain och Olympique Lyon, den senare vann hon Champions League med 2016-17.

Men sedan augusti 2017 spelar hon i Rosengård där hon också är nybliven mästare då laget gick hela vägen och vann SM-guld. Nu berättar hon att det också kommer bli en fortsättning i klubben, det blir tre nya år i Rosengård.

- Motivationen finns fortfarande där och drivkraften att bli bättre, både som person och med laget att vinna fler titlar och det finns ett stundande OS nästa år. För min del rimmar det helt perfekt med vad jag vill och att jag vill fortsätta vara en bra fotbollsspelare, säger Seger till Fotbollskanalen.

Hur mycket vägde det in att ni tog SM-guld eller hade du redan bestämt dig?

- Det klart att alla framgångar gör att det blir ett positivt ställningstagande när man behöver ta det. Att man kan landa i allt och känna att det här vill jag uppleva igen för det är så himla roligt. Hade vi inte vunnit SM-guld hade jag säkerligen velat vinna ett år efter och skyllt på det att fortsätta. Det är drivkraften som säger till mig att jag inte är klar.

Du har ju vunnit Champions League tidigare, nu är det Rosengård tur. Dina tankar?

- Det är ju en helt annan scen, dels för oss som spelar och som lag men även för klubben och sponsorerna. Att komma ut i Europa och synas och mätas med de allra bästa är något vi verkligen ser fram emot. Det här året var jobbigt att inte får vara med och jag tycker att Rosengård är tillräckligt bra för att vara med i Champions League.

Var det också en morot för att fortsätta, att du ville vara med på den resan?

- Man har ju upplevt och vunnit det mesta så det klart att man kanske i en klok värld skulle kunna säga att man är klar. Men det är svårt som sagt när motivationen och drivkraften fortfarande finns där. Jag vill fortsätta vinna och utvecklas och då är det svårt att säga nej. Champions League är bara en extra krydda på ett år som kommer bli spännande.

På landslagsnivå har Seger spelat över 200 landskamper och var högst bidragande till att Sverige tog VM-brons i somras. Utöver det har hon också tilldelats fina priser som årets mittfältare ett flertal gånger samt diamantbollen 2009. Även här var det inget annat än en fortsättning i landslaget som var aktuell över kommande sommar-OS.

- Det var ju ett beslut som behövde sjunka in, jag visste någonstans att klubben är nummer 1. Har man inget klubblag kommer man inte med i landslaget. När jag bestämde mig för att fortsätta i Rosengård bestämde jag mig också att fortsätta i landslaget. Det är svårt att tacka nej när ett OS kommer nästa år, hade det varit ett år utan ett mästerskap hade man kanske funderat annorlunda men det känns ganska svårt att missa ett OS.

Senaste träningsmatchen mot USA missade hon till följd av en vadskada men som nu känns bättre.

- Jag känner mig nu frisk och kry så det var ett skönt beslut att bara få vara hemma och träna upp mig och ta det lugnt.

Var det problem under avslutningen av damallsvenskan med vaden?

- Nej det tycker jag inte, man kan ställa in sig ganska snabbt i slutomgångarna. Under två 90-minutersmatcher tyckte jag att vaden reagerade bra. Men det har varit en höst där jag har fått kämpa och göra väldigt mycket rehabilitering. Det kändes bäst för min kropp och huvud att bara få vara hemma.

Stärkta av ett VM-brons, hur ser möjligheterna ut att lyckas även i OS?

- Kollar man på statistiken som journalister ofta gör så ska vi misslyckas totalt, men det hade varit häftigt att åstadkomma något stort i OS efter ett fantastiskt VM-år. Det kommer krävas lika hårt arbete och förberedelser inför detta OS som det gjorde inför VM men det ska bli spännande och det är ett spännande 2020 som väntar.