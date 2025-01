SFSU vill att klubbarna röstar ner WFG-avtalet: "Väldigt kritiska"

LÄS MER: Så svarar klubbarna inför röstningen om WFG: "Både för- och nackdelar"

En hemlig grupp av svenska och amerikanska investerare, med ägaren Eric Cohen-Peckham i spetsen, vill köpa de kommersiella rättigheterna till Sveriges två högsta ligor på damsidan. Under onsdagen ska klubbarna i damallsvenskan och elitettan ta ställning till Women’s Football Groups erbjudande, på ett medlemsmöte inom ligaorganisationen Elitfotboll Dam.

Det som är känt om avtalet sedan tidigare är att det är aktuellt för WFG att gå in med omkring 200 miljoner kronor och att kontraktslängden kan bli 25 år. Tanken är att WFG under några inledande år ska investera stort för att stärka klubbarna på damsidan med förhoppningen om att det kommersiella värdet av ligorna och föreningarna skjuter i höjden under avtalstiden.

Annons

Ett sekretessbelagt prospekt har nu gått ut till klubbarna inför onsdagens medlemsmöte, och skulle klubbarna bestämma sig för att ta processen vidare är det upp till Svenska Fotbollförbundets styrelse att fatta det slutgiltiga beslutet om att överlåta rättigheterna över en så lång tid som det är tal om.

Nämnde Cohen-Peckham har via X uppgett att det kommer finnas möjligheter att avbryta det långa avtalet om "saker och ting inte fungerar", men någon större insyn i upplägget eller varifrån pengarna ska komma existerar inte.

Under tisdagen hade Svenska Fotbollssupporterunionen, en paraplyorganisation för många supporterföreningar runt om i landet, ett möte med EFD om WFG-avtalet. Efter det mötet, och inför onsdagens medlemsmöte, riktar nu SFSU skarp kritik gentemot processen som lett fram till det nuvarande läget.

Annons

- Det var ett bra möte men vi landade också i att vi inte har samsyn. Det grundar sig i att vi har olika syn på vad fotbollen ska vara, säger nye ordföranden Tryggve Pederby till Fotbollskanalen.

- Men heder till EFD för deras reaktion på vår kritik.

Enkelt förklarat ser SFSU gärna att de inblandade drar i handbromsen och gör ett omtag kring frågan.

- I grunden handlar vår kritik om att man inte kan fatta ett så stort beslut för fotbollen utan att ge ut detaljer eller förankra det bland medlemmar (i föreningar). Då kan man inte använda en modell som går ut på att endast de som är högst upp i toppen har insyn i saken.

- Vi har stor förståelse för att den ekonomiska situationen inom damfotbollen är tuff. Vi är inte emot att hitta långsiktiga och bra lösningar som bygger upp en stark damfotboll. Vi är med på det.

Annons

Pederby fortsätter:

- Men vi är inte med på att göra det med anonyma investerare. Det behöver göras med öppenhet, transparens och förankring i rörelsen. Så att alla är med på banan.

I en kommuniké på sin hemsida skriver SFSU:

"Både investerarna bakom WFG och avtalets struktur är höljt i dunkel. I vår kontakt med EFD:s medlemsföreningar har många företrädare sagt att de är osäkra på vad de ens ska ta ställning till. SFSU har i dagens samtal med EFD uttryckt sig ytterst kritiskt till detta avtal".

Enligt Pederby fick SFSU under tisdagens möte ingen exklusiv insyn i avtalet som sådant. Snarare bara en "utförlig förklaring av det som går att beskriva".

- Vi är rädda att det här handlar om att kortsiktigt försöka hänga med i jakten på andra fotbollsnationer. Vi skulle jättegärna se att vi är med och fortsätter vara den största damfotbollsnationen i världen men det får inte vara på bekostnad av att vi kommersialiserar hela damfotbollen. Vi vill se en genuin och lokalt förankrad fotboll.

Annons

I sin kommuniké skriver SFSU också:

"Klubbarna i Europa finansieras av medel från oljestater. Vi måste ta upp jakten på våra premisser och inte agera kortsiktigt. Det kan ta död på den svenska damfotbollen som vi är stolta över".

Pederby säger till Fotbollskanalen:

- Det skulle vara en sak om de ville sälja ut rättigheterna i två år, eller i sex år som på herrsidan. Men när det gäller ett avtal för så lång tid framåt och en så stor förändring i hur man jobbar, då krävs det tydligare transparens.

- Vi ser inte att det här är enda vägen framåt. Och vi ser inte att just det här upplägget är vägen framåt.

Ni vill inte att det här röstas igenom i morgon från klubbhåll?

- Nej.

- Sen vet ju inte vi vad dealen är. Men vi är väldigt kritiska och med den här tidshorisonten samt otydlighet ser vi inte det här som vägen framåt.

Annons

Ordföranden avslutar:

- Det behöver inte betyda att det aldrig blir uppbyggt på det här sättet. Det skulle kunna vara en bra lösning, men processen behövs göras om.

- Vi är väldigt kritiska. Vi tar inte lätt på att man vill sälja ut fotbollen i 25 år.