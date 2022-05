Siffrorna visar: Damallsvenska klubbar tvingas betala tillbaka två miljoner i coronastöd

Samtliga klubbar har fått det ansökta beloppet utbetalt, då Tillväxtverket ville betala ut stödet skyndsamt under coronakrisen. Beviljat belopp är summan respektive förening får/har fått behålla, återkravet rör beloppet som respektive förening har betalat/ska betala tillbaka till myndigheten.

AIK:

- Ansökt: 1 707 095 kronor.

- Beviljat: 1 679 178 kronor.

- Återkrav: 27 919 kronor.

*BK Häcken:

- Ansökt: 8 381 557 kronor.

- Beviljat: 8 381 557 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

*Djurgårdens IF:

- Ansökt: 1 627 028 kronor.

- Beviljat: 1 490 237 kronor.

- Återkrav: 136 191 kronor.

Eskilstuna United:

- Ansökt: 1 613 681 kronor.

- Beviljat: 1 588 045 kronor.

- Återkrav: 25 636 kronor.

FC Rosengård:

- Ansökt: 1 755 919 kronor.

- Beviljat: 1 305 314 kronor.

- Återkrav: 450 605.

*Hammarby IF:

- Ansökt: 3 220 255 kronor.

- Beviljat: 3 220 255 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

*IF Brommapojkarna:

- Ansökt: 224 389 kronor.

- Beviljat: 224 389 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

IFK Kalmar:

- Ansökt: 0 kronor.

- Beviljat: 0 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

Kif Örebro:

- Ansökt: 337 221 kronor.

- Beviljat: 337 221 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

Kristianstads DFF:

- Ansökt: 1 170 463 kronor.

- Beviljat: 468 255 kronor.

- Återkrav: 702 208 kronor.

Linköping FC:

- Ansökt: 895 752 kronor.

- Beviljat: 463 269 kronor.

- Återkrav: 432 483 kronor.

Piteå IF:

- Ansökt: 1 144 424 kronor.

- Beviljat: 1 144 424 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

Umeå IK:

- Ansökt: 296 741 kronor.

- Beviljat: 296 741 kronor.

- Återkrav: 0 kronor.

Vittsjö GIK:

- Ansökt: 901 326 kronor.

- Beviljat: 467 466 kronor.

- Återkrav: 424 860 kronor.

*Notera att klubbar som BK Häcken, Hammarby IF, IF Brommapojkarna och Djurgårdens IF har ansökt gemensamt med herrsidan.

Totalt återkrav för damallsvenska klubbar: 2 201 902 kronor.

Källa: Tillväxtverket