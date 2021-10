Skyfallet störde seriefinalen: "Hade hellre avbrutit matchen"

Häcken dominerade matchinledningen i den damallsvenska seriefinalen mot Rosengård. Sedan tilltog regnet över Bravida Arena och sänkte tempot på konstgräsplanen. Domarteamet fick under halvtidsvilan ta ställning till om de skulle avvakta med att blåsa igång andra halvlek.

- Vi fick antigen gå ut direkt och köra eller vänta i 20 minuter – men jag tror inte att planen blivit bättre, snarare sämre. Det var inte så många bra alternativ egentligen. Men vi tog ett beslut och som sagt, det är lika för båda lagen, säger Rosengårds lagkapten Caroline Seger.

Hon får frågan om hon hellre avbrutit matchen:

- Ja, om man tänker på matchen och hur planen såg ut så hade jag gjort det. Återigen, det är sådana grejer som är lätt klaga på. Häcken gjorde det bra – de slår långa bollar egentligen och får tryck på oss. Vi kan inte komma ur det och planen hjälper så klart inte till heller, säger Seger och tillägger:

- Man kan säga att de vinner rättvist.

Häcken ägde den andra halvleken helt och spelövertaget belönades under slutkvarten. I den 74:e minuten gjorde Stina Blackstenius Häckens ledningsmål, och fem minuter senare fastställde Johanna Rytting Kaneryd slutresultatet till 2-0.

Hisingslaget knappar in på serieledaren Rosengård och bara tre poäng skiljer lagen när fyra omgångar återstår av damallsvenskan. För ganska exakt ett år sedan tappade Rosengård serieledningen till Häckens föregångare Kopparberg/Göteborg på ett snarlikt sätt.

- Detta är ju en match som Häcken behövde vinna, men vi ligger fortfarande i förarsätet med tre poäng mer. Det är en icke-fråga för oss egentligen. Vi har de matcher som vi har kvar – nu gäller det att vinna dem, så behöver man inte fundera så mycket. Det är tufft, vi vet om det, och det är tufft varje år. Det är inga konstigheter men vi leder fortfarande, säger Seger.

Bara fyra spelare från juni månads 2-0-vinst mot Häcken fanns med hos Rosengård i dag.

- Det är upp till oss själva, det är bara vi som kan påverka situationen och vinna matcherna som ett lag. Vi hade tappat många spelare under sommaren så klart. Det är en ny trupp och nya spelare – det är alltid svårt att få in allting sånt i folk som inte varit med hela vägen. Det som man gjort under våren blir nytt nu under hösten. Men det är bara att samla all kraft och energi – vi har ingen Champions League och har bara damallsvenskan att fokusera på. Det underlättar för vår del i alla fall, säger Caroline Seger.

Anfallsstjärnorna Jelena Cankovic och Mimmi Larsson missade toppmötet, men kan vara tillbaka snart.

- Det ser bra ut med både Jelena och Mimmi, vi har inga stora skador, säger tränaren Renée Slegers.

FC Rosengård avslutar serien med matcher mot Linköping, Piteå, Eskilstuna och Djurgården.