Spelarpanelen: "Ge företräde till gamla spelare som vill bli domare"

Felicia Rogic, Eskilstuna United DFF.

Inför säsongen pratades en del om domarnivån i damallsvenskan, och under premiäromgången var det ett par omdiskuterade situationer, bland annat tveksamheter kring om rätt spelare fick kort i Piteå-Kristianstad, vad tror du är nästa viktiga steg för att höja domarnivån generellt i Damallsvenskan?

- På samma sätt som vi spelare vill ha bra förutsättningar antar jag att domarna behöver detsamma för att kunna prestera. När vi, för inte så länge sedan, fick besök av och hade "regelgenomgång" med en domare var det i alla fall något som kom på tal. Högre arvode skulle ju kunna möjliggöra det. Det ger ligan högre status och domarna chansen att helt enkelt kunna lägga mer tid på sina förberedelser. Sen som med allt krävs ju erfarenhet och som domare måste du ju också få börja någonstans. Men önskan är väl att Damallsvenskan inte blir, som det ibland kan kännas som, en testliga. När nivån kan skilja sig så mycket från match till match är det ibland svårt att orka ha förståelse för det.

Inför seriestarten fanns ett par tydliga favoriter, men vilken, tidig, slutsats kan man dra av att inget lag har tagit maximala sex poäng än?

- Svårt att säga, men så jämt som det ser ut nu tror jag inte det kommer förbli. Säsongen är längre än någonsin och jag tror "favoriterna" kommer hitta sin plats och framför allt vara jämna över tid. Men man kanske kan se starten som typisk damallsvensk, att alla kan slå alla.

Ännu en säsong är igång, vad under första omgången var det som blev en påminnelse i stil med "just det ja, så är det när säsongen väl börjar" som man inte tänker på innan allt har startat?

- Kanske att hur mycket man än önskar sig de absolut bästa möjliga förhållandena på matchdag verkar det bara vara att bita ihop och köra. Vare sig det gäller en mindre grön naturgräsplan i söder eller ett oskottat konstgräs i norr.

Lotta Ökvist, BK Häcken.

Inför säsongen pratades en del om domarnivån i damallsvenskan, och under premiäromgången var det ett par omdiskuterade situationer, bland annat tveksamheter kring om rätt spelare fick kort i Piteå-Kristianstad, vad tror du är nästa viktiga steg för att höja domarnivån generellt i Damallsvenskan?

Det kommer alltid att finns domslut att diskutera. Oftast har jag stor respekt för deras yrke - det går fort och ska tas snabba, kloka beslut. Generellt tycker jag dock att nivån är för ojämn.

Det är framförallt två händelser under de första omgångarna som jag tycker är värt att ta upp. Först och främst, att vi får spela klart vår match i Umeå är inte okej. När vi hade domarmöte veckan innan premiären så nämnde de flera gånger att domarna alltid ser till spelarens säkerhet, men den planen vara allt annat än säker att spela på! Helt ärligt förstår jag inte hur de kunde besluta att spela klart en match under de förhållandena. Det gick inte att spela fotboll och var otroligt hög skaderisk!! Jag är såklart missnöjd över resultatet men glad att alla gick av planen hela och fräscha, utom möjligtvis nån köldskada…

Andra situationen som är värd att tas upp är den i matchen mellan Piteå- Kristianstad då fel spelare tilldelas rött kort. Hur kan det hända? Är domaren så osäker att man inte ser vem som ger tacklingen, hur kan man då ge röttkort och straff? Ser inte huvuddomaren vad som händer, ta då hjälp av de assisterande! Generellt tycker jag att de assisterande domarna i damallsvenska måste ta för sig mer och våga ta beslut. Jag tycker det är solklar straff men absolut inte dubbelbestraffning. För att undvika liknande situationer så krävs det att domarna håller en högre nivå. För att nå den nivån behöver de ständig utbildning och att de får de resurser som krävs för att kunna utvecklas. Sen kan alla göra fel, lika väl som att vi gör misstag på planen, men de sakerna jag tog upp ovan är inte okej! Vi har dock några klassdomare i ligan som förra veckan fick vara med som fjärdedomare i Champions League vilket var kul att se.

Inför seriestarten fanns ett par tydliga favoriter, men vilken, tidig, slutsats kan man dra av att inget lag har tagit maximala sex poäng än?

Jämn serie! Ett tecken på att alla matcher kommer vara viktiga och tuffa denna säsong. Lag har överraskat och några lag har varit en besvikelse de två första omgångarna. Det är en lång säsong och allt kan hända så svårt att dra några mer långtgående slutsatser redan nu.

Ännu en säsong är igång, vad under första omgången var det som blev en påminnelse i stil med "just det ja, så är det när säsongen väl börjar" som man inte tänker på innan allt har startat?

Jag själv skulle säga, just ja! Sverige är ett långt land och i Umeå är det fortfarande VINTER. (Något ligan borde tänka på till nästa säsong. Inga premiärer uppe i norr, tack) Sen nerverna såklart, det är alltid speciellt med premiärer och allt kan hända. Det är något helt annat att spela tävlingsmatcher och varenda poäng är värdefull. Äntligen är vi igång, 2022 kommer bli en spännande säsong.

Emma Jansson, Hammarby IF.

Inför säsongen pratades en del om domarnivån i damallsvenskan, och under premiäromgången var det ett par omdiskuterade situationer, bland annat tveksamheter kring om rätt spelare fick kort i Piteå-Kristianstad, vad tror du är nästa viktiga steg för att höja domarnivån generellt i Damallsvenskan?

- Det är en väldigt bra men svår fråga. Jag tycker väl generellt att det är svårt att göra nån quick fix, men på längre sikt och gärna med start redan nu, ge företräde till gamla spelare som vill söka sig till domarsidan. För det jag upplever att det jobbigaste problemet är att en stor del av domarna saknar spelförståelse och/eller aldrig varit i vår situation som spelare.

Inför seriestarten fanns ett par tydliga favoriter, men vilken, tidig, slutsats kan man dra av att inget lag har tagit maximala sex poäng än?

- Enkla slutsatsen är väl att det, som många trodde inför, är en väldigt jämn serie i år. Och när inget lag än så länge verkar vara i toppslag så tar många poäng av varandra.

Ännu en säsong är igång, vad under första omgången var det som blev en påminnelse i stil med "just det ja, så är det när säsongen väl börjar" som man inte tänker på innan allt har startat?

- Jag tycker det varje säsong är så slående när serien börjar att nu är det verkligen tre poäng att spela om. Cupen har varit ett steg i att likna försäsongen mot serien med bra tävlingsmatcher, men seriespel är fortfarande en annan nivå och det kommer man på varje år vid den här tiden.