Spelarpanelen om landslagsvärvningen: "Grattis Hammarby"

Lotta Ökvist, BK Häcken



Det har pratats om att svenska spelare på toppen av sin karriär kommer att bli mindre benägna att välja damallsvenskan före andra ligor och lag som är eller upplevs som större. Vad betyder det att en spelare som Jonna Andersson väljer damallsvenskan när hon lämnar Chelsea?

Om man är så pass bra och kan få speltid i de största lagen ute i Europa så är det såklart bättre nivå än på damallsvenskan både fotbollsmässigt, organisationsmässigt och lönemässigt. Men det är hård konkurrens och få som tar en ordinarie plats i de lagen. Kollar man på "halvbra" lag ute i Europa i de bästa ligorna så tror jag vissa lag i damallsvenskan har bättre förutsättningar än dem. Om fler damallsvenska lag kommer att satsa och skapa förutsättningar som vissa klubbar redan har gjort/ påbörjat så tror jag att fler spelare kommer välja att komma hem eller stanna i Sverige.

ANNONS

Kul att Jonna valde Sverige, det betyder mycket för ligan att en landslagsspelare flyttar hem såklart. Jag tror inte det är en slump att hon väljer damallsvenskan och Hammarby, speltid och en klubb som vill satsa för framtiden. Hoppas detta såklart smittar av sig och att fler lockas till att "flytta hem" och att fler väljer att stanna kvar i Sverige för att utveckla vår liga.

Damallsvenskan är igång, nu med 14 lag istället för tolv. Vad tillför det damallsvenskan att den utökats? Vilka skillnader ser du?

Fler matcher vilket såklart är jättekul. Jag ska erkänna att jag var lite orolig för hur kvalitén skulle vara då jag tycker att vissa matcher redan ifjol var rätt ojämna om man ser över säsongen. Men hittills har alla matcher vart ganska jämna och alla måste verkligen prestera match efter match för att plocka poäng, kul att se.

ANNONS

Det ger även chansen för fler unga spelare att spela i damallsvenskan. Fler lag, och mer matcher leder till att klubbarna måste utöka sina trupper.

Ett par matcher in i serien och för vissa lag har det inte startat exakt som de tänkt sig - hur gör man som lag och spelare för att hantera att de förväntingar man hade inte har uppfyllts?

Det är alltid tufft att ha förväntningar på sig men det hör till på den här nivån. Många lag har börjat riktigt bra medan vissa har tappat allt för mycket poäng och som sagt inte levt upp till förväntningarna de fått innan seriestart. Det är en lång säsong och fortfarande mycket som kan hända. Här är den mentala biten oerhört viktigt. Att man tillsammans som lag och klubb kan hantera dessa motgångar och inte tappa självförtroende. Det gäller att komma ur "svackan" för är man kvar där för länge blir det tufft.

ANNONS

Jag tror också man måste försöka vänta pressen till något bra, finns det höga förväntningar på lag/ spelare betyder det att kapacitet finns där. Man måste då hitta en väg för att älska pressen och kunna leverera utifrån det.

Emma Jansson, Hammarby IF

Det har pratats om att svenska spelare på toppen av sin karriär kommer att bli mindre benägna att välja damallsvenskan före andra ligor och lag som är eller upplevs som större. Vad betyder det att en spelare som Jonna Andersson väljer damallsvenskan när hon lämnar Chelsea?

Jonna Andersson är ju fortfarande på toppen av sin karriär i och med sin ålder och kvaliteter, och hon hade säkerligen andra erbjudanden men då betyder det såklart väldigt mycket att hon väljer att vända "hem" till damallsvenskan, som fortfarande visas vara attraktiv och håller en hög nivå.

ANNONS

Damallsvenskan är igång, nu med 14 lag istället för tolv. Vad tillför det damallsvenskan att den utökats? Vilka skillnader ser du?

Man märker ju att vi är i en period där det är väldigt många och täta matcher vilket är kul och lärorikt. Det jag tycker man ser är att det kan komma att bli en väldigt jämn serie både i toppen och botten. Det är många som tar poäng av varandra så ska man vara ett topplag behöver man nog visa det över en hel serie vilket kräver större fokus över en längre tid.

Ett par matcher in i serien och för vissa lag har det inte startat exakt som de tänkt sig - hur gör man som lag och spelare för att hantera att de förväntningar man hade inte har uppfyllts?

Ja, vi har ju inte riktigt startat som vi hade förväntat oss så jag kan ju bara tala från vårat perspektiv. Men det vi kan göra som lag är att bara fortsätta fokusera på vårt spel, fortsätta tro på oss även fast det är tufft att inte leva upp till förväntningarna, för som vi varit inne på innan så är serien väldigt lång och ingenting är avgjort ännu. För egen del så kan ju jag bara påverka det jag kan påverka, så det är bara att fortsätta att jobba hårt och jobba med mina individuella kvaliteter.

ANNONS

Felicia Rogic, Eskilstuna United

Det har pratats om att svenska spelare på toppen av sin karriär kommer att bli mindre benägna att välja Damallsvenskan före andra ligor och lag som är eller upplevs som större, vad betyder det att en spelare som Jonna Andersson väljer Damallsvenskan när hon lämnar Chelsea?

Nu när det på senaste tiden börjat hända mycket med damfotbollen i Europa gäller det att Damallsvenskan försöker hänga på. Min bild är dock att förutsättningarna i många svenska klubbar matchar likvärdiga lag i Europa med bland annat träningsförhållanden (såklart bortsett från den absoluta toppen i respektive liga). Jag tror vi har det ganska bra i Sverige och att ligan kan locka ytterligare en meriterad landslagsspelare är väl ett kvitto på det. Bra gjort! Och grattis Hammarby.

Damallsvenskan är igång, nu med 14 lag istället för tolv. Vad tillför det damallsvenskan att den utökats? Vilka skillnader ser du?

ANNONS Framförallt att tävlingssäsongen innehåller fler matcher vilket är roligt. Det ger också fler spelare chansen att spela. Jag tror det täta matchandet kommer göra att lagen använder hela truppen på ett annat sätt än tidigare år. Unga spelare kan få chansen att debutera och få lite mer kött på benen tidigare i sin karriärer. Jag ser det som positivt.

Risken finns väl dock att de lagen med redan stabilare ekonomi och bättre förutsättningar gasar ifrån klubbar som saknar de resurserna. Det blir alltså en utmaning att hålla serien jämn på sikt. Det kanske blir extra viktigt att man som nykomling kan hålla sig kvar, så att man inte hamnar i ett pendlande mellan damallsvenskan och elitettan under flera år. Men så jämn som serien ser ut i år tror jag inte det är så stor risk att något lag är fast i botten.

ANNONS

Ett par matcher in i serien och för vissa lag har det inte startat exakt som de tänkt sig - hur gör man som lag och spelare för att hantera att de förväntningar man hade inte har uppfyllts?

Det beror kanske lite på vems förväntningar man inte uppfyllt, medias eller sina egna. Det är ju aldrig kul när det inte går som man tänkt sig, vare sig det är individuellt eller kollektivt och risken är ju att en massa ”måsten” gör det ännu mer krampaktigt. Såhär tidigt på året tycker jag det är viktigt att inte stirra sig blind på tabellen. Den interna känslan av att saker och ting inte sitter kan ju under någon period stressa alla lag och då skulle jag säga "back to basic" - ner med axlarna, jobba hårt med det man tror på och stressa inte. Det kan vända fort.