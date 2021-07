Stark Örebro-poäng - kryssade mot Rosengård

Inför drabbningen i Närke hade hemmaspelande Örebro förlorat fyra raka matcher i följd. Gästande Rosengård kom å sina sida till matchen med betydligt bättre resultat i ryggen: de senaste fyra drabbningarna hade laget plockat tio poäng.

Trots att det var ett formstarkt Rosengård som kom till spel under lördagen, lyckades inte gästerna få in bollen i mål under den första halvleken. Och inte heller någon Örebro-spelare kunde näta.

Följaktligen slutade den första halvleken 0-0.

För få in ett ledningsmål valde Rosengård att skicka in mittfältaren Sanne Troelsgaard och Mimmi Larsson efter lite mer än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Men FCR:s byten gav ingen resultatmässig effekt.

ANNONS

Således slutade matchen mållöst och därmed plockade alltså Örebro sin första poäng efter fyra nederlag i följd. Krysset var Rosengårds andra på fyra fajter, men betyder också att den 19-årige målvakten Angel Mukasa höll sin första nolla i ligaspelet.